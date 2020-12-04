Будем дружить ядами. «Красный Бор» после совещания с Путиным дотек до Ангары и Байкала

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Три контракта на проектирование и первоочередные работы на загрязненных объектах Иркутской области заключены с единым поставщиком 27 ноября. В них две географические точки: Усолье-Сибирское и полигон «Солзанский» — с картами, где хранятся отходы «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината» (БЦБК). С генподрядчиком без интриг: ФГУП «Федеральный экологический оператор» (структуру Росатома) выбирало правительство. Но вот заказчиком всех работ выступил прописанный в 5 часовых поясах от Байкала «Красный Бор».



Контракт на проект по ликвидации самого Красного Бора еще недавно выделялся своей стоимостью: на относительно незатратный первостепенный этап работ 1,5 миллиарда у Дирекции по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» и за 7 лет-то суммарно не насчитать госзаказов на такую сумму. Теперь видно, что это только начало. Работы у Байкала оценены в 826 млн, в Усолье-Сибирском — в 3 млрд. Генподрядчик: ФЭО — структура «Росатома», бывший «РосРАО», два года назад назначенный Медведевым федеральным оператором по обращению с отходами I и II класса опасности. Чтобы были понятны открывшиеся перспективы: работы по «реабилитации площадки» в Усолье-Сибирском оцениваются примерно в 48,5 млрд рублей на 2021–2024 годы.



Ясно, что сейчас речь лишь о выходе на дистанцию — денег, выделенных через дирекцию «Красного Бора», хватит только на проектную документацию и изоляцию загрязненных объектов с приведением их в безопасное состояние. В случае с полигоном «Солзанский», где захоронены отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), заказывают концепцию ликвидации, инженерные изыскания, сбор исходных данных, разработку документации и ее согласование. Для Усолья-Сибирского — все то же самое, но вместе со срочными работами. В частности, генподрядчику предстоит ликвидировать 10 наполненных скважин и цех ртутного электролиза, вскрыть и подготовить к транспортировке опасные отходы из 12 емкостей, локализовать нефтяную линзу с устройством очистных сооружений. Закончить нужно до конца 2021-го, на «Солзанском» — до мая 2022-го. Все суммы по контрактам исполнитель уже получил от «Красного Бора» авансом.



«В наших функциях и полномочиях не только «Красный Бор», но и объекты по всей стране — в соответствии с уставом и возложенными на нас полномочиями, — объяснил директор теперь уже ФГКУ Алексей Трутнев, однофамилец Юрия Трутнева — нынешнего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, а ранее министра природных ресурсов. — На базе нашего учреждения организуется структура, которая будет заниматься выявлением, оценкой и ликвидацией всех подобных объектов. Мы собираем весь штат квалифицированных специалистов, проектировщиков, сметчиков, которые будут этим заниматься. Учреждение будет перепрофилироваться по мере развития».

Судя по регистрационным данным, название федерального учреждения Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» раздулось до более объемного: Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор».

Поле деятельности учреждения Минприроды двумя приказами расширило 26 ноября — как раз в день совещания, где президенту доложили о ситуации в Усолье-Сибирском. Официально они еще не опубликованы, но в ФГКУ раскрыли, что первый документ касается Усолья-Сибирского, а второй — родственного байкальскому комбинату полигона «Солзанский». На деле же «Красный Бор» намертво привязали к Иркутской области уже 28 июля, когда Минприроды утверждало устав нового подведа. В документе так и сказано: структура создана не только для блага жителей Ленобласти, но еще и для реализации полномочий министерства в части решения проблем Усолья-Сибирского и БЦБК.



На вопросы о том, при чем здесь Иркутск, в ФГКУ со ссылкой на собственный же устав подчеркивают: теперь они — федеральное учреждение и формально могут заниматься ликвидацией подобных ядовитых отходов по всей стране. Объектов накопленного экологического вреда в федеральном списке уже 257 — их ликвидация зафиксирована в проекте «Чистая страна» в составе нацпроекта «Экология», куда со скрипом включили и сам «Красный Бор».

В уставе учреждения действительно сказано, что основные обязанности ФГКУ — выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и их оценка, а в установленных случаях также организация работ по их ликвидации. То есть, если верховное ведомство дает команду, ФГКУ берется за обследование любого объекта; решает, кому поручить проектирование, согласование и сами работы; осуществляет контроль и принимает результаты. Таким образом, полигон теперь выполняет функции заказчика и надзирателя. Если говорить еще проще, становится вечным спутником ФЭО — по крайней мере в части отходов I и II классов опасности. Пока заключенные с ФЭО контракты подтверждают теорию. Часть работ по Усолью-Сибирскому и «Солзанскому» — как раз на те самые 400 млн — заказало само Минприроды, но в его контрактах особый источник финансирования. Министерство переводит деньги из резервного фонда, «Красный Бор» — из федерального бюджета. Оно и понятно — по уставу ФГКУ может оперировать средствами только из него.



Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»

