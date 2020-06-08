Проект по ликвидации «Красного Бора» обойдется в полтора миллиарда рублей

О стоимости контракта «Фонтанке» 8 июня рассказал гендиректор ФГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор"» Алексей Трутнев. Именно дирекция, превратившись из петербургского в федеральное учреждение, выступает заказчиком на проектирование. По словам Трутнева, сама технология ликвидации накопленного вреда будет выбрана исполнителем после проведения соответствующих изысканий в рамках контракта.

Проектирование ликвидации полигона «Красный Бор» обойдется бюджету примерно в 1,5 млрд рублей. Контракт заключили в конце прошлой недели.

Напомним, о заключении договора с ФГУП «Федеральный экологический оператор» Минприроды сообщило 5 июня. В него включены инженерные изыскания, разработка проектной, рабочей и сметной документации и прохождение государственных экспертиз.



В конце января стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга завершил передачу полигона «Красный Бор» в федеральную собственность. Рекультивировать площадку предполагается за счет средств федерального бюджета в рамках программы «Чистая страна».