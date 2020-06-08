Проект по ликвидации «Красного Бора» обойдется в полтора миллиарда рублей
Проектирование ликвидации полигона «Красный Бор» обойдется бюджету примерно в 1,5 млрд рублей. Контракт заключили в конце прошлой недели.
О стоимости контракта «Фонтанке» 8 июня рассказал гендиректор ФГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор"» Алексей Трутнев. Именно дирекция, превратившись из петербургского в федеральное учреждение, выступает заказчиком на проектирование. По словам Трутнева, сама технология ликвидации накопленного вреда будет выбрана исполнителем после проведения соответствующих изысканий в рамках контракта.
Напомним, о заключении договора с ФГУП «Федеральный экологический оператор» Минприроды сообщило 5 июня. В него включены инженерные изыскания, разработка проектной, рабочей и сметной документации и прохождение государственных экспертиз.
В конце января стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга завершил передачу полигона «Красный Бор» в федеральную собственность. Рекультивировать площадку предполагается за счет средств федерального бюджета в рамках программы «Чистая страна».
Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1–4-го классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я, глубиной 24 м и площадью 26 тыс. кв. м. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. После этого сменилась форма организации — вместо унитарного предприятия появилось Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор"».