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05.06.2020 22:32
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«Красному Бору» нашли могильщика. Заключен контракт на проектирование ликвидации полигона

Министерство природы и ФГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» начали проектирование ликвидации этого полигона. Контракт подписан с ФГУП «Федеральный экологический оператор».

Как сообщили в министерстве 5 июня, в контракт включены инженерные изыскания, разработка проектной, рабочей и сметной документации и прохождение государственных экспертиз. «На данный момент со стороны ФГУП «Федеральный экологический оператор» проведены исследования объекта, изучен международный опыт в ликвидации аналогичных объектов накопленного экологического вреда, проводятся консультации с экспертным сообществом», - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале премьер-министр Михаил Мишустин назначил ФГУП «РосРАО» (структура «Росатома» и крупнейшее российское предприятие, занимающееся обращением с радиоактивными отходами) исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда на полигоне «Красный Бор». Заключить все контракты с предприятием надо за 2 года. В апреле «РосРАО» было переименовано во ФГУП «Федеральный экологический оператор». Еще до этого предшественник Мишустина на должности главы правительства Дмитрий Медведев сделал «РосРАО» федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности.

В конце января стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга завершил передачу полигона «Красный Бор» в федеральную собственность. Рекультивировать площадку предполагается за счет средств федерального бюджета в рамках программы «Чистая страна».

Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1-4 классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я, глубиной 24 м и площадью 26 тыс. кв. м. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. После этого сменилась форма организации — вместо унитарного предприятия появилось Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

krasnonosov
Если назначили росатого, то уже сейчас можно с уверенностью сказать, что будет с полигоном: сотни миллиардов бюджетных рублей рассуют по своим карманам. А в итоге лет через 10, заплатят местному бульдозеристу Петровичу 10-15 тысяч рублей, что бы он на своем стареньком тракторе слегка присыпал полигон землей и так всё и останется.
И вы не подумайте, это не специальное и осознанное чье-то вредительство. Нет! Просто путинские "эффективные" менеджеры по своей природе не умеют работать иначе!
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