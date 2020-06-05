«Красному Бору» нашли могильщика. Заключен контракт на проектирование ликвидации полигона

Как сообщили в министерстве 5 июня, в контракт включены инженерные изыскания, разработка проектной, рабочей и сметной документации и прохождение государственных экспертиз. «На данный момент со стороны ФГУП «Федеральный экологический оператор» проведены исследования объекта, изучен международный опыт в ликвидации аналогичных объектов накопленного экологического вреда, проводятся консультации с экспертным сообществом», - говорится в сообщении.

Министерство природы и ФГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» начали проектирование ликвидации этого полигона. Контракт подписан с ФГУП «Федеральный экологический оператор».

Напомним, в феврале премьер-министр Михаил Мишустин назначил ФГУП «РосРАО» (структура «Росатома» и крупнейшее российское предприятие, занимающееся обращением с радиоактивными отходами) исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда на полигоне «Красный Бор». Заключить все контракты с предприятием надо за 2 года. В апреле «РосРАО» было переименовано во ФГУП «Федеральный экологический оператор». Еще до этого предшественник Мишустина на должности главы правительства Дмитрий Медведев сделал «РосРАО» федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности.



В конце января стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга завершил передачу полигона «Красный Бор» в федеральную собственность. Рекультивировать площадку предполагается за счет средств федерального бюджета в рамках программы «Чистая страна».