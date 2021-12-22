В глубинах Байкала нашли гриб, который растет в Тибете

Гриб Cordyceps sinensis обычно паразитирует на личинках бабочек тонкопряда в горах Тибета. Споры заражают гусениц, в них начинает развиваться мицелий гриба, который заставляет свою жертву ползти в горы на высоту до шести тысяч метров. На следующее лето после восхождения из гусеницы вырастает плодовое тело гриба.

«Группа исследователей, которая изучает водные грибы, обнаружила в бухте Фролиха (север Байкала, республика Бурятия. — Прим. ред.) на глубине 400 метров уникальный гриб (Cordyceps sinensis. — Прим. ред.) , который растет в Тибете», — сообщил Федотов на пресс-конференции в Иркутске.

«Мы исследовали другие бухты Байкала, но ничего не нашли. Фролиха — очень интересное место, там на дне выходят термальные источники, есть эндемики — например, вид рыбки-бычка, который обитает только в этой бухте», — уточнил директор ЛИН СО РАН.



Вместе с тем ученые зафиксировали в одном из районов уникального озера вспышку размножения фитопланктона и водорослей. Рядом нет людей, это заповедная территория, поэтому специалисты объясняют вторую аномалию лесными пожарами 2016 года.



«Этот год на Байкале был высокопродуктивным. Все цвело, жизнь кипела. И это может быть совсем не связано с деятельностью человека», — добавил Андрей Федотов.



Новости про Байкал обычно касаются неприятностей. В 2020 году сообщалось о разрешении для РЖД на вырубку заповедных мест ради расширения магистралей. В 2019 году стилист Сергей Зверев, пытался привлечь внимание федеральных властей к экологической ситуации на Байкале, о чем он рассказывал в интервью «Фонтанке».

