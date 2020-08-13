В РЖД рассказали, где и для чего будут вырубать лес в экологической зоне Байкала

Руководство Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) заверило представителей природоохранной прокуратуры, что сплошных рубок леса в Центральной экологической зоне Байкала в целях расширения пропускной способности на Байкальско-Амурской магистрали (БАМ) не будет — вырубка леса потребуется только для возведения линий электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры 13 августа, передает ТАСС.

В конце июля появилась информация о том, что правительство подготовило поправки в закон «Об охране озера Байкал», разрешающие РЖД проводить вырубки леса для строительства новой инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

