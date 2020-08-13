В РЖД рассказали, где и для чего будут вырубать лес в экологической зоне Байкала
Руководство Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) заверило представителей природоохранной прокуратуры, что сплошных рубок леса в Центральной экологической зоне Байкала в целях расширения пропускной способности на Байкальско-Амурской магистрали (БАМ) не будет — вырубка леса потребуется только для возведения линий электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры 13 августа, передает ТАСС.
В конце июля появилась информация о том, что правительство подготовило поправки в закон «Об охране озера Байкал», разрешающие РЖД проводить вырубки леса для строительства новой инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
«Как сообщил заместитель главного инженера Восточно-Сибирской железной дороги (по Северобайкальскому региону) Александр Иванов, к настоящему моменту потребность в проведении сплошных рубок лесов в Центральной экологической зоне Байкала в целях расширения пропускной способности железной дороги отсутствует. По предварительным данным, вырубка лесов потребуется только для размещения высоковольтной линии электроснабжения», — рассказали в прокуратуре.
По итогам встречи представители ВСЖД и надзорного ведомства договорились о дальнейшем взаимодействии и обмене информацией для предупреждения нарушений экологических норм при расширении БАМа. «В дальнейшем прокурором будет проведено совещание с представителями электросетевого хозяйства и заинтересованными органами по вопросу проведения рубок при строительстве линий электропередач. Данный вопрос взят на особый контроль», — добавили в пресс-службе.