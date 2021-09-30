«Один-два моллюска, и человек может умереть». У берегов Владивостока нашли яд, выделяемый водорослями

Найденные водоросли выделяют в воду смертоносный нейропаралитический яд. Этот токсин неопасен для моллюсков, а вот для людей и птиц — очень даже. Он не имеет антидота и не исчезает при термообработке, и сейчас необходимо проверить морскую продукцию — не факт, что вся она загрязнена.

В водах Амурского залива во Владивостоке обнаружили ядовитые микроводоросли. Их концентрация превысила норму почти в 200 раз, сообщает 30 сентября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Ольгу Орлову.

«При такой концентрации микроводорослей, которая зафиксирована в водах Амурского залива, если моллюски накопят в себе токсины, то достаточно съесть один или два моллюска, и человек может умереть», — рассказала специалист (цитата по РИА Новости).



Официальное письмо уже направлено в Россельхознадзор. Внешне проблема неочевидна: водоросль почти не цветет, а значит, цвет воды остается прежним. Ученые отмечают, что такую высокую концентрацию этих водорослей у берегов Владивостока фиксируют впервые.



Предположительно непрошеные гости пришли в Амурский залив с юга Японского моря, а жаркое приморское лето спровоцировало их активное размножение. Специалисты проведут генетические исследования микроводоросли.



В конце прошлого года у Владивостока заметили «красный прилив»: из-за климатического сбоя там зацвела водоросль ночесветка. Она неопасна для человека, в отличие от токсичных красных приливов, которые вызывают её родственники на Камчатке.

