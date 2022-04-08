Петербургский суд дал 3,5 года отцу, который хотел пнуть жену, но попал по новорожденной дочери

Василеостровский районный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы в ИК общего режима жителя Петербурга Александра Чугайнова. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей новорожденной дочери. Об этом 8 апреля сообщает прокуратура Петербурга.



«Суд установил, что 25 июля 2021 года подсудимый, находясь в квартире по месту проживания, на фоне возникших личных неприязненных отношений с женой, на руках которой находился малолетний ребенок, умышленно нанес удар ногой в область лица женщины, задев голову малолетней дочери, находящейся в руках матери», — сказано в сообщении.

