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    Петербургский суд дал 3,5 года отцу, который хотел пнуть жену, но попал по новорожденной дочери

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    Василеостровский районный суд приговорил к 3,5 года лишения свободы в ИК общего режима жителя Петербурга Александра Чугайнова. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей новорожденной дочери. Об этом 8 апреля сообщает прокуратура Петербурга.

    «Суд установил, что 25 июля 2021 года подсудимый, находясь в квартире по месту проживания, на фоне возникших личных неприязненных отношений с женой, на руках которой находился малолетний ребенок, умышленно нанес удар ногой в область лица женщины, задев голову малолетней дочери, находящейся в руках матери», — сказано в сообщении.

    «Фонтанка» писала, что малышке потребовалась помощь врачей после удара папы-каратиста.

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    Комментарии (1)

    07A
    Запретить карате. Лучше бы на заводе работали.
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