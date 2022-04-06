«Эмоции детей дорогого стоят». Как возродили футбольный турнир для школьников

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После двух лет перерыва на базе спортивного комплекса «Алмаз-Антей» вновь прошли традиционные соревнования по мини-футболу среди школьных команд Невского района Санкт-Петербурга — ХIII турнир для школьников на Кубок Концерна ВКО «Алмаз-Антей». В 2020-м и 2021-м годах их не устраивали из-за сложной эпидемиологической обстановки в городе.

Всего за время проведения турниров в них приняли участие более четырех тысяч школьников. На игры 2022 года заявились 10 команд 2009 года рождения из школ Невского района. В результате отбора участниками XIII турнира стали учащиеся школ 641, 639, 346, 14, 39, 591, 348, 574, 498, 20.



Всего в мероприятии приняли участие около 200 юных футболистов. В матче за третье место сошлись команды 39-й и 639-й школ. Физически более мощные футболисты 39-й в итоге выиграли со счетом 9:3 и стали обладателями бронзовых медалей.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В финале золото разыграли 641-я школа, шестикратные чемпионы турнира, и 591-я. Три года назад команда школы №641 также играла в финале, но обидно уступила в серии пенальти. В этот раз подопечные главного тренера Сергея Карасева взяли убедительный реванш. Как таковой борьбы не получилось. Соперник был разгромлен со счетом 5:0.

Одним из самых ярких игроков турнира стал нападающий чемпионской команды Артемий Фомичев. В финале он забил два гола, а всего на его счету 15 точных ударов.

— Все было круто, мне очень понравилось, — признался юный футболист после награждения. — Команде, я надеюсь, тоже все очень понравилось. Мы играли слаженно. Получилось выиграть. Самым сложным стал матч против 639-й школы.

Очень эмоционально на победу отреагировал главный тренер команды школы №641 Сергей Карасев.



— Эта победа стала для нас уже шестой, а я сам воспитанник клуба «Большевик» (сегодня — ФК «Алмаз-Антей»), — признался Карасев. — Поэтому для меня это очень важный турнир. В этом году у нас великолепные футболисты. При этом почти вся команда младше 2009 года. С ними мы работаем с первого класса. Мы регулярно поставляем игроков в лучшие академии города. Были у нас и успехи, и неудачи. В предыдущем турнире, который проходил три года назад, мы проиграли в финале обиднейшим образом в серии пенальти. На этих словах на глазах тренера навернулись слезы.

В центре: Сергей Карасев Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Вдвойне приятно, что мы сегодня победили, — продолжил Сергей Карасев после того, как ему удалось справиться с эмоциями. — Смогли взять реванш. Несмотря на крупный счет, сегодня старались действовать до конца. Мы строим работу так, чтобы ребята играли в футбол, а не в «бей-беги», чтобы они знали тактику и технику. Я всегда говорю, что играть надо от первой до последней минуты, не жалея соперника. Сколько забивается — столько забивается. Самые трудные игры были в подгруппе.



Итоги турнира подвел заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — директор СЗРЦ Михаил Подвязников.



Михаил Подвязников Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Мы рады, что XIII турнир состоялся. У нас последние два года достаточно тяжелая жизнь была, — заявил он. — Очень сожалеем, что не получилось устроить турнир в этот период. Зато сегодня мы счастливы, что удалось возобновить проведение соревнований. То, что они состоялись, — самый главный итог.

Первые соревнования мы провели 15 лет назад. Как быстро летит время: казалось, все было только вчера. Детям, которые начинали в этом турнире участвовать, уже сейчас к 30 годам.

Ну и, конечно, мы рады снова увидеться. На этом турнире мы отсматривали для нашего футбольного клуба ребят, которые по какой-то причине не попали к нам сразу. С удовольствием будем их привлекать. Такие крупные счета в матче за третье место и в финале говорят, скорее, о том, что кто-то настроился лучше, кто-то хуже, кто-то тренировался лучше. Это же дети. У них много идет от эмоций. Очень надеюсь, что, дай бог, мы будем и дальше проводить этот турнир каждый год.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Идея проведения турнира на Кубок «Концерна ВКО «Алмаз-Антей» возникла в 2008 году, тогда же состоялись первые соревнования. Как говорят на предприятии, основная цель — вовлечь детей в активные занятия спортом и привить культуру здорового образа жизни. В первом турнире приняли участие 8 команд, и он оказался настолько успешным, что было принято решение проводить его ежегодно.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»



Материал подготовлен в партнерстве с «Концерном ВКО «Алмаз-Антей»