Apple объявил, что перестаёт поддерживать карты «Мир» в Apple Pay

/продублирую/ Да, отключили, с утра мир в ApplePay деактивировался. "This card is not eligible for participation in Apple Pay at this time."



Достал реальную карту и оплатил без проблем. Позже проверил - привязанный мастеркард ещё работает.



PS: Следующий телефон будет на андроиде (и обязательно с кастомной прошивкой на основе AOSP, без gappsов). Нечего мешать политику и бизнес. Если корпорация по желанию левой пятки прекращает без предупреждения исполнение договора - ей доверять больше нельзя.



Ибо сегодня тебя заблокировали за действия твоего государства, а завтра - за то, что недостаточно активно поддерживал лгбт. В баню...



Да, прикольно, что заблокировали заодно и беларусов, в том числе и участников протестов. Бей всех, на небе отберут своих (с)