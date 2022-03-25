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Apple объявил, что перестаёт поддерживать карты «Мир» в Apple Pay

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Компания Apple официально уведомила Национальную систему платежных карт о приостановке поддержки карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay, сообщает 25 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу НСПК.

«Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт «Мир» в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней», — говорится в сообщении.

Накануне «Фонтанка» писала, что Apple запретил использовать карты «Мир» в платежной системе Apple Pay, нельзя было добавить дебетовую карту. В платёжной системе «Фонтанку» тогда заверили, что оплата уже загруженными в сервис Apple Pay картами «Мир» проходит без ограничений, «на стороне НСПК все работает штатно», но фиксируется «существенное снижение количества загрузок новых карт в платежный сервис Apple Pay».

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Комментарии (5)

01011001
Подозреваю, что НСПК отказалась блокировать платежи подсанкционных банков, а яблу штрафов не нужно.
***_555
Следующий телефон будет на Рудроиде
Athair
/продублирую/ Да, отключили, с утра мир в ApplePay деактивировался. "This card is not eligible for participation in Apple Pay at this time."

Достал реальную карту и оплатил без проблем. Позже проверил - привязанный мастеркард ещё работает.

PS: Следующий телефон будет на андроиде (и обязательно с кастомной прошивкой на основе AOSP, без gappsов). Нечего мешать политику и бизнес. Если корпорация по желанию левой пятки прекращает без предупреждения исполнение договора - ей доверять больше нельзя.

Ибо сегодня тебя заблокировали за действия твоего государства, а завтра - за то, что недостаточно активно поддерживал лгбт. В баню...

Да, прикольно, что заблокировали заодно и беларусов, в том числе и участников протестов. Бей всех, на небе отберут своих (с)
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