Apple объявил, что перестаёт поддерживать карты «Мир» в Apple Pay

Компания Apple официально уведомила Национальную систему платежных карт о приостановке поддержки карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay, сообщает 25 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу НСПК.



«Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт «Мир» в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней», — говорится в сообщении.



Накануне «Фонтанка» писала, что Apple запретил использовать карты «Мир» в платежной системе Apple Pay, нельзя было добавить дебетовую карту. В платёжной системе «Фонтанку» тогда заверили, что оплата уже загруженными в сервис Apple Pay картами «Мир» проходит без ограничений, «на стороне НСПК все работает штатно», но фиксируется «существенное снижение количества загрузок новых карт в платежный сервис Apple Pay».

