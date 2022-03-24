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Что происходит с картами «Мир» в Apple Pay? Отвечает техподдержка платежной системы

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Компания Apple приступила к удалению ранее добавленных карт «Мир» из сервиса Apple Pay, об этом 24 марта пишет ТАСС со ссылкой на клиентскую поддержку российской платежной системы.

В той же поддержке «Фонтанке» ответили иное.

«Мы видим существенное снижение количества загрузок новых карт в платежный сервис Apple Pay. Оплата уже загруженными в сервис Apple Pay картами «Мир» проходит без ограничений. На стороне НСПК все работает штатно. Мы направили запрос в компанию Apple, ждем информацию», — написал специалист, отдельно акцентировав внимание на том, что загруженные карты работают штатно.

В четверг выяснилось, что новые карты «Мир» в Wallet больше добавить нельзя.

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Комментарии (3)

Игoрь
Богомерзкое яблоко таки доконает мой проезд в метро за 31... от американцев кроме вреда никакой пользы, что за люди блин...
Фомальгаут
Какой уж там Apple Pay! Скоро в пещеры переселимся......
kоt-obormot
плЯвать жЕ!
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