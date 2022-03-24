Что происходит с картами «Мир» в Apple Pay? Отвечает техподдержка платежной системы

Компания Apple приступила к удалению ранее добавленных карт «Мир» из сервиса Apple Pay, об этом 24 марта пишет ТАСС со ссылкой на клиентскую поддержку российской платежной системы.



В той же поддержке «Фонтанке» ответили иное.



«Мы видим существенное снижение количества загрузок новых карт в платежный сервис Apple Pay. Оплата уже загруженными в сервис Apple Pay картами «Мир» проходит без ограничений. На стороне НСПК все работает штатно. Мы направили запрос в компанию Apple, ждем информацию», — написал специалист, отдельно акцентировав внимание на том, что загруженные карты работают штатно.

