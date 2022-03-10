«Идет скупка поддонами». Что в Госдуме рассказали о ценовом скачке

— Антимонопольщики перерегистрировали более 14 тысяч цен, из них более 7 тысяч снизятся в среднем на 30 %. Экономия должна составить не менее 40 млрд в год — для бюджета и для жителей.



— Список ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) с 2022 года пополнится 22 новыми наименованиями. Их станет 808, и на них государство имеет возможность регулировать цены.



— Насчет лекарств вне списка ЖВНЛП: ФАС хочет, чтобы вносить их в регулируемый перечень можно было по инициативе государственных органов, а не только участников рынка и производителей, как сейчас.



— До конца 2022 года разрешена закупка лекарств, медицинских изделий и расходных материалов без конкурентных процедур вообще — если произведены на территории России или государства, не вводившего санкции в отношении страны.

