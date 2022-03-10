«Идет скупка поддонами». Что в Госдуме рассказали о ценовом скачке

Про лекарства
— Антимонопольщики перерегистрировали более 14 тысяч цен, из них более 7 тысяч снизятся в среднем на
— Список ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) с 2022 года пополнится 22 новыми наименованиями. Их станет 808, и на них государство имеет возможность регулировать цены.
— Насчет лекарств вне списка ЖВНЛП: ФАС хочет, чтобы вносить их в регулируемый перечень можно было по инициативе государственных органов, а не только участников рынка и производителей, как сейчас.
— До конца 2022 года разрешена закупка лекарств, медицинских изделий и расходных материалов без конкурентных процедур вообще — если произведены на территории России или государства, не вводившего санкции в отношении страны.
Про продукты
— ФАС предложила торговым сетям добровольно ограничить наценки на отдельные товары в 25 категориях значимых продуктов. Согласились 7 федеральных сетей и 40 региональных в 19 субъектах.
— Антимонопольщики и профильные министерства поставили планку добровольного ограничения наценок на молочные продукты, сахар, хлеб и овощи «борщевого набора» до 5%. Согласились 8 крупнейших федеральных торговых сетей.
— В магазинах появилась гречка по 200 рублей за килограмм. Запасов гречки много, но имеет место ажиотажный спрос, «скупка поддонами» (не только гречки, но и сахара). Меры антимонопольного законодательства здесь применить нельзя, так как это конкурентный рынок. Если появятся новые полномочия, то ФАС сможет сразу выдавать предостережение о монопольно высокой цене и выставлять оборотные штрафы.
— Вмешиваться в ценообразование надо осторожно, различая естественный и искусственный рост цен. Шаскольский процитировал Маршака: «"Я пришел к жене и решил ее утешить — с этих пор спекулянтов будут вешать". Всех в итоге повесили, но нечего было купить».
Не про продукты
— ФАС запросила в торговых сетях DNS и «ТЕХНОПАРК» информацию об обоснованности повышения цен. То же самое — с торговой сетью «Детский мир». 25 февраля предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен выдали директору DNS, должностным лицам других компаний — мебельных, туристических, строительных.
— Сильно скакнули цены на металлопродукцию — от 15% до 32% с начала года. В частности, на рынке горячекатаного проката антимонопольщики выявили монопольно высокие цены на Магнитогорском, Новолипецком комбинатах и в ПАО «Северсталь». Компаниям грозят оборотные штрафы. Кроме того, ФАС выявила картель поставщиков металлопроката, материалы переданы в правоохранительные органы.
— ФАС регулярно находит нарушения в сегменте мобильной связи. Одного из крупных операторов, который дважды за год необоснованно повышал тарифы для 12,5 млн пользователей, принудили вернуть цены назад. Сейчас рассматривается дело в отношении другого оператора (рост тарифов в январе на 9,5% для 28 млн абонентов).
Про полномочия
— С 4 марта у правительства есть возможность легализовать «параллельный импорт»: это ввоз оригинального товара иностранного производства в Россию кем угодно — и без получения согласия производителя-правообладателя. Раньше крупные импортеры сами определяли ассортимент для России, устанавливали ограничения для независимых участников рынка под угрозой штрафов. Теперь любое лицо или организация могут привезти легально приобретенную в другой стране оригинальную продукцию иностранного правообладателя, не запрашивая его разрешения.
— Сейчас ФАС может предъявлять необоснованное повышение цен только доминирующим продавцам и производителям. Антимонопольщики хотят распространить действие законодательства не только на доминантов, но и на других участников цепочки, включая посредников, если компании не могут удовлетворить спрос или подняли цену на 30% в течение 90 дней.
— ФАС предлагает признать несоблюдение приоритета поставок на внутренний рынок формой злоупотребления доминирующим положением.