«Ситуация развивается по настолько плохому сценарию». DNS поднял цены до 30%

На фоне роста курсов евро и доллара федеральная сеть электроники с владивостокскими корнями DNS заявила о повышении цен до 30%, и, возможно, рост продолжится.



«Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», — цитирует 25 февраля РИА Новости заявление директора DNS Дмитрия Алексеева.

