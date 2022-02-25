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«Ситуация развивается по настолько плохому сценарию». DNS поднял цены до 30%

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На фоне роста курсов евро и доллара федеральная сеть электроники с владивостокскими корнями DNS заявила о повышении цен до 30%, и, возможно, рост продолжится.

«Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», — цитирует 25 февраля РИА Новости заявление директора DNS Дмитрия Алексеева.

По его словам, ситуация развивается по настолько плохому сценарию», что невозможно планировать дальнейшие действия. Из-за введения технологических санкций встаёт вопрос с поставками многих товаров.

Зимой 2019 года DNS официально объявила о покупке петербургского ретейлера «Кей» — одного из старейших петербургских игроков рынка компьютерной розницы. По этому поводу Дмитрий Алексеев дал «Фонтанке» большое интервью.

DNS — крупная российская сеть электроники и бытовой техники. По версии Forbes в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России. Штаб-квартира компании расположена во Владивостоке.

Обвал рынков и новые санкции стали следствием событий на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации. По его словам, в планы Москвы не входит оккупация соседнего государства, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (12)

Modest_5e4ce41f7533b
Помнится, домуправления распределяли талоны, а горторги были обязаны продавать товары определенных категорий строго по этим талонам. Но тогда все было государственным, а теперь мне в голову не приходит, как организовать карточную систему.
Главный коньячный мастер
Кондей к лету купить так и не успел. Спасибо путину за это.
Alex000
Давай, до свидания. На ебеях-амазонах и так было уже дешевле (даже с таможенной пошлиной), а если аж 30% - то даже с изменением курса уже смысла никакого.
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