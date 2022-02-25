«Ситуация развивается по настолько плохому сценарию». DNS поднял цены до 30%

На фоне роста курсов евро и доллара федеральная сеть электроники с владивостокскими корнями DNS заявила о повышении цен до 30%, и, возможно, рост продолжится.
«Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», — цитирует 25 февраля РИА Новости заявление директора DNS Дмитрия Алексеева.
По его словам, ситуация развивается по настолько плохому сценарию», что невозможно планировать дальнейшие действия. Из-за введения технологических санкций встаёт вопрос с поставками многих товаров.
Зимой 2019 года DNS официально объявила о покупке петербургского ретейлера «Кей» — одного из старейших петербургских игроков рынка компьютерной розницы. По этому поводу Дмитрий Алексеев дал «Фонтанке» большое интервью.