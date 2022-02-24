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Смольный выложил на обсуждение законопроект о сносе домов в центре Петербурга ради терминала ВСМ и Смоленского моста

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Комитет по охране памятников опубликовал для прохождения общественных обсуждений законопроект, который предлагает разрешить снос 17 исторических зданий в центре Петербурга ради строительства терминала Высокоскоростной магистрали на площади Восстания и Большого Смоленского моста через Неву. Об этом 24 февраля сообщает городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Изменения касаются раздела «Режим использования земель» (пункты 8.5.1 части 3 и 7.11.1 части 4). Первый разрешает на территории кадастрового квартала 1521 (это локация Московского вокзала) при строительстве объектов транспорта снести без восстановления девять исторических зданий по адресам: Лиговский проспект, дом 50, литера З, дом 52, литеры А, Б, Д, Е, Ж, З, Л, и Транспортный переулок, дом 12, литера А. В этом месте планируется построить терминал Высокоскоростной магистрали.

Второй пункт декларирует, что при осуществлении мероприятий в рамках городской программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» допускается снос восьми исторических зданий по адресам: проспект Обуховской Обороны, дом 44, литера А, дом 48, литера А, дом 54, литера А, дом 56, литера А, дом 60, литера А, дом 68, литера А, дом 69, литера В, дом 71, литера А. В этой локации, напомним, планируется перекинуть через Неву Большой Смоленский мост.

Общественные обсуждения по законопроекту проводятся с 14 февраля по 28 февраля, однако Смольный не информировал об этом на своем сайте. Информация опубликована на сайте КГИОП в разделе «Зоны охраны». До конечной даты любой желающий может вносить свои замечания и предложения.

В настоящее время городской закон № 820–7 об объединенных охранных зонах прямо запрещает снос исторически зданий. В конце 2021 года корректировку этого нормативного акта обсуждали на заседании совета по сохранению культурного наследия, члены совета высказывали опасение, что если ради строительства ВСМ и моста допустить такое исключение, это может стать опасным прецедентом. Они предлагали частично передвинуть исторические дома на проспекте Обуховской Обороны, чтобы из-за развязки моста не сносить эти здания.

«Фонтанка» писала подробно про Большой Смоленский мост и терминал ВСМ.

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Комментарии (11)

Volf Messing
Гнилушки надо по любому сносить, не важно что там будут строить.
По городу уже ходить страшно, старьё всё разваливается на головы прохожих.Нет ничего вечного.Оставлять надо только реально культурные ценности.
asvea
Место уже давно выбрано
Галерею незаконную снесите и на ее месте постройте что и планировали
Насколько я помню 17лямов первый мэр под это дело под гарантии города взял у европейсеого банка
260602101
Когда Варшаский вокзал сносили, то власти тоже клялись, что там и близко никакого жилищного строительства не будет.
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