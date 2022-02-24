Смольный выложил на обсуждение законопроект о сносе домов в центре Петербурга ради терминала ВСМ и Смоленского моста

Изменения касаются раздела «Режим использования земель» (пункты 8.5.1 части 3 и 7.11.1 части 4). Первый разрешает на территории кадастрового квартала 1521 (это локация Московского вокзала) при строительстве объектов транспорта снести без восстановления девять исторических зданий по адресам: Лиговский проспект, дом 50, литера З, дом 52, литеры А, Б, Д, Е, Ж, З, Л, и Транспортный переулок, дом 12, литера А. В этом месте планируется построить терминал Высокоскоростной магистрали.

Комитет по охране памятников опубликовал для прохождения общественных обсуждений законопроект, который предлагает разрешить снос 17 исторических зданий в центре Петербурга ради строительства терминала Высокоскоростной магистрали на площади Восстания и Большого Смоленского моста через Неву. Об этом 24 февраля сообщает городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Второй пункт декларирует, что при осуществлении мероприятий в рамках городской программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» допускается снос восьми исторических зданий по адресам: проспект Обуховской Обороны, дом 44, литера А, дом 48, литера А, дом 54, литера А, дом 56, литера А, дом 60, литера А, дом 68, литера А, дом 69, литера В, дом 71, литера А. В этой локации, напомним, планируется перекинуть через Неву Большой Смоленский мост.



Общественные обсуждения по законопроекту проводятся с 14 февраля по 28 февраля, однако Смольный не информировал об этом на своем сайте. Информация опубликована на сайте КГИОП в разделе «Зоны охраны». До конечной даты любой желающий может вносить свои замечания и предложения.

