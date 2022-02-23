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В Петербурге объявили «желтый уровень погодной опасности». На город надвигается сильный ветер

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды. Об этом 23 февраля предупредили в пресс-службе Смольного.

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Там уточнили, что в ночь на 24 февраля в город придет ветер с порывами до 15–18 м/с. Ранее об этом также сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Спасатели также просили быть внимательными водителей из-за гололедицы на дорогах.

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Комментарии (7)

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Всех поздравляю с 23 февраля! Будьте здоровы и позитивны!
Клаустрофобик
А на страну война.
Шурик7890
И толпы беженцев! Всем быть готовыми открыть сердца, кошельки и квартиры!)))
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