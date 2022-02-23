Там уточнили, что в ночь на 24 февраля в город придет ветер с порывами до 15–18 м/с. Ранее об этом также сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Спасатели также просили быть внимательными водителей из-за гололедицы на дорогах.
В Петербурге объявили «желтый уровень погодной опасности». На город надвигается сильный ветер
В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за непогоды. Об этом 23 февраля предупредили в пресс-службе Смольного.
Там уточнили, что в ночь на 24 февраля в город придет ветер с порывами до 15–18 м/с. Ранее об этом также сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Спасатели также просили быть внимательными водителей из-за гололедицы на дорогах.