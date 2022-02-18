«Власти глухи к моим проблемам». Суд в Петербурге отправил глухонемого в изолятор

Судимый за кражи инвалид снова оказался за решеткой после того, как на севере Петербурга вытащил из кармана посетительницы торгового центра дорогой смартфон. Он пенял на свою слабую голову.

О решении суда 18 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов. Айфон за 60 тысяч рублей обвиняемый Евгений Кузнецов вытащил из кармана женщины в «Академ-парке» в конце января.

Инвалид III группы через сурдопереводчика рассказал суду, что хочет найти работу и жениться через несколько месяцев. Проблема в том, что его никто не берет — то ли из-за судимостей, то ли из-за здоровья. Обвиняемый жестами отметил, что власти глухи к его проблемам. «Планируемая жена ругает его, но так как «голова слабая» Кузнецов ворует», — цитирует обвиняемого пресс-служба. Он пробудет в изоляторе минимум до конца марта.