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«Власти глухи к моим проблемам». Суд в Петербурге отправил глухонемого в изолятор

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Судимый за кражи инвалид снова оказался за решеткой после того, как на севере Петербурга вытащил из кармана посетительницы торгового центра дорогой смартфон. Он пенял на свою слабую голову.

О решении суда 18 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов. Айфон за 60 тысяч рублей обвиняемый Евгений Кузнецов вытащил из кармана женщины в «Академ-парке» в конце января.

Инвалид III группы через сурдопереводчика рассказал суду, что хочет найти работу и жениться через несколько месяцев. Проблема в том, что его никто не берет — то ли из-за судимостей, то ли из-за здоровья. Обвиняемый жестами отметил, что власти глухи к его проблемам. «Планируемая жена ругает его, но так как «голова слабая» Кузнецов ворует», — цитирует обвиняемого пресс-служба. Он пробудет в изоляторе минимум до конца марта.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

265055770
Шура, я вставлю себе золотые зубы и женюсь, ей-богу женюсь, честное, благородное слово!
Шелудивый пёс
Выкрикивал антиправительственные лозунги, видимо.
Денеб
Не тех сажаете.......
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