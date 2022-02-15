ТЮЗ, яхт-клуб и монумент на площади Победы станут объектами культурного наследия

КГИОП готовится включить в список выявленных объектов культурного наследия монумент Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, здание ТЮЗа, главное здание яхт-клуба профсоюзов и корпус № 5 Ленинградского электротехнического института на улице Профессора Попова. Информацию об этом комитет разместил на своем сайте 15 февраля.

Площадь Победы Фото: КГИОП Яхт-клуб Фото: КГИОП ЛЭТИ Фото: КГИОП ТЮЗ Фото: КГИОП Поделиться Поделиться







Монумент Героическим защитникам Ленинграда представляет собой сложный комплекс, сочетающий в себе архитектуру, скульптуру и монументально-декоративную живопись. 26 бронзовых фигур развернуты к центру мемориала, где возвышается 48-метровый гранитный обелиск. У его подножья — пятиметровая бронзовая скульптура «Непобедимые». За обелиском расположилось «разорванное кольцо» из бетона и гранита диаметром 40 метров с памятными надписями «900 дней» и «900 ночей», которое символизирует прорыв блокады.



Монумент играет важную роль в застройке южной части города, являясь символическими «воротами» Санкт‑Петербурга. Его строительство велось в 1974–1975 годах, торжественное открытие состоялось 9 мая 1975 года, в день празднования 30-летия Победы. Проект памятника разработали архитекторы С.Б. Сперанский, В.А. Каменский (за эту работу оба получили Ленинскую премию) и скульптор М.К. Аникушин. В 1978 году под мемориалом открылся памятный зал Музея обороны Ленинграда.

Здание ТЮЗа представляет собой пример переходного стиля между сталинской неоклассикой и модернистской архитектурой 1960–1970-х годов. Главный фасад является своеобразным переосмыслением классического колонного портика, в то же время остекленные боковые части и элементы интерьера говорят о влиянии модернизма. Когда в середине 1950-х годов Театру юного зрителя понадобилось отдельное здание, его решили строить на бывшей территории Семеновского плаца. Строительство театра под руководством архитектора А.В. Жука было завершено в 1962 году, к 40-летнему юбилею пионерской организации. Между пилонами здания размещаются два мозаичных панно (работа А.А. Мыльникова и худ. А.Л. Королева). У входа расположены скульптурные группы «Юноши» и «Девушки» (скульпторы А.М. Игнатьев и Л.М. Холина).



Главное здание яхт-клуба профсоюзов построили на оконечности Петровской косы в 1978 — 1980 годах по проекту группы архитекторов и инженеров ЛенЗНИИЭПа В.С. Маслова, А.П. Морозова и других. Ранее эта территория была заброшена и заболочена, ее привели в порядок к Олимпиаде-80. Квадратное в плане здание отличает оригинальное конструктивное и архитектурно-художественное решение, по своей форме оно напоминает кристалл. Ранее «Фонтанка» писала, что почти все здания на территории яхт-клуба на Петровской косе, которые ранее принадлежали яхт-клубу профсоюзов, в прошлом году выкупили структуры предпринимателя Александра Винника.

Корпус № 5 Ленинградского электротехнического института (ул. Профессора Попова, д. 5) построен в стиле раннего ленинградского кирпичного брутализма в 1968 — 1972 годах по экспериментальному проекту, разработанному в 18-й мастерской ЛенНИИпроекта архитектором В.Л. Левиашем. При проектировании было использовано множество смелых новаторских технических и конструктивных приемов. В частности, коммуникации здания были устроены в специальных шахтах, выделенных на фасадах в виде выразительных глухих кирпичных башенных объемов.

