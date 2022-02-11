«Итоги недели» с Андреем Константиновым

Про ковид и Жириновского. Да, сейчас все болеют. И вирусологи об этом предупреждали 100500 раз. Они говорили, что вакцина не панацея, что штамм более заразный (в разы), что вакцина не делает человека защищенным навек, а просто меньше вероятность, что заболеет, и что заболеет легче. А защищают от инфицирования как раз маски! Тоже не на сто процентов, это не скафандр. Но уменьшают полученную дозу вирусов, а заразна только доза выше некоторого минимума. И да, вирус попадает в рот и нос, а потом уже должен попасть в организм, минуя антитела. И частично антитела его нейтрализуют. Омикрон более устойчив к антителам после болезни уханьским вирусом или вакцинации. Все это сто раз сказано и вообще никем не понято.

Конкретно Жириновскому 75 лет, у него после вакцинации иммунный ответ несильный и недолгий, он сам об этом говорил. Но он хотя бы жив и в сознании. А из его 8 прививок считать надо только Спутник, а не Эпиваки с Ковиваками. Причем только ревакцинацию в декабре.