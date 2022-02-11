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«Итоги недели» с Андреем Константиновым

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.

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Комментарии (3)

notanota
Про ковид и Жириновского. Да, сейчас все болеют. И вирусологи об этом предупреждали 100500 раз. Они говорили, что вакцина не панацея, что штамм более заразный (в разы), что вакцина не делает человека защищенным навек, а просто меньше вероятность, что заболеет, и что заболеет легче. А защищают от инфицирования как раз маски! Тоже не на сто процентов, это не скафандр. Но уменьшают полученную дозу вирусов, а заразна только доза выше некоторого минимума. И да, вирус попадает в рот и нос, а потом уже должен попасть в организм, минуя антитела. И частично антитела его нейтрализуют. Омикрон более устойчив к антителам после болезни уханьским вирусом или вакцинации. Все это сто раз сказано и вообще никем не понято.
Конкретно Жириновскому 75 лет, у него после вакцинации иммунный ответ несильный и недолгий, он сам об этом говорил. Но он хотя бы жив и в сознании. А из его 8 прививок считать надо только Спутник, а не Эпиваки с Ковиваками. Причем только ревакцинацию в декабре.
notanota
Я не одобряю то, что мальчику дали 5 лет по террористической статье, могли бы дать условно и меньше. Чтобы до 18 закончилось. Однако, насколько я поняла, ему дали этот срок не за слова. Слова и игра расследовались, и обвинения сняты со всех троих за отсутствием состава преступления.
При этом была найдена самодельная взрывчатка (да хоть и петарды), и еще какое-то было подтвердившееся обвинение. Так что судили его за незаконное изготовление и хранение оружия. Массового поражения в некотором роде.
А в США ему бы дали лет 20 за одно намерение, у них судят за намерения, собирайся он в игровом чате или где угодно взорвать полицейский участок или отдел ФБР, мало бы ему не показалось. Тем более, если листовки бы клеил.
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