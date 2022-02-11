За Валиеву вступилась вся Россия, но вряд ли ей это поможет. Против нее МОК, WADA и Международный союз конькобежцев

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Триумф российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Пекине омрачило известие о положительной допинг-пробе одного из них. Организаторы двое суток скрывали имя провинившегося, пока пресса сама все не узнала. Никто даже представить не мог, что из всей команды попало по самой юной — 15-летней Камиле Валиевой.

Как это началось

Церемонию награждения за командный турнир переносили дважды. Говорили о неких юридических вопросах. Никто ничего не понимал. Когда Inside the Games через два дня после проведения соревнований написал, что все дело в положительной допинг-пробе Валиевой, все встало на свои места.



Британские журналисты сразу подчеркнули, что фигуристка сдала положительный тест еще до Олимпиады. Ситуацию усугублял и тот факт, что Валиева — несовершеннолетняя: это осложняло процессуальные действия. В публичном пространстве официальным лицам из-за этого также приходилось вести себя максимально осторожно.

Во многом поэтому долго скрывалось и название самого препарата, который у нее нашли. Пошли слухи даже о наркотических веществах. Но и эту информацию СМИ вскоре рассекретили. Оказалось, что найден триметазидин.

Что это за препарат

Триметазидин используют для лечения кардиологических проблем, в частности гипоксии или ишемии. В российских аптеках продается под названиями «Предуктал» и «Ангиозил».

В 2014 году Всемирное антидопинговое агентство включило триметазидин в запрещенный список, в группу «Гормоны и модуляторы метаболизма». Он помогает легче переносить физические нагрузки, увеличивает силу, выносливость, а также снижает в крови уровень молочной кислоты и продуктов распада мышечных клеток.



Важно понимать, что триметазидин — это не пороговая субстанция: любое его количество в анализах — это основание для начала расследования и открытия дела. Поэтому все заявления о том, что у Валиевой нашли крошечные следы этого препарата, не имеют никакого значения.

Что грозит Валиевой

Российские спортсмены уже попадались на его использовании. Самый известный случай произошел с бобслеисткой Надеждой Сергеевой на Олимпиаде-2018. Тогда российским юристам удалось доказать в Спортивном арбитражном суде (CAS), что препарат находился в составе лекарства, которое спортсменке выдали в сборной. Это позволило сократить дисквалификацию с четырех лет до восьми месяцев. Тем не менее вину с самой Сергеевой не сняли и ее результат на Олимпиаде аннулировали.

Дополнительные санкции могут применить к окружению Валиевой. Для самой спортсменки тот факт, что она несовершеннолетняя, может стать смягчающим. А вот в отношении взрослых, которые ее окружают, в том числе тренера Этери Тутберидзе, могут применить довольно жесткие меры, вплоть до пожизненного отстранения. В России за склонение спортсмена к применению триметазидина предусмотрена уголовная ответственность.



Не стоит забывать и о так называемом «Акте Родченкова», принятом в США в 2020 году. Он позволяет наказывать представителей других стран, если пострадали американские спортсмены. А именно сборная США уступила России в командном турнире фигуристов. «Акт Родченкова» подразумевает уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру. Им грозят тюремное заключение сроком до десяти лет и штраф в размере 250 тыс. долларов для физлиц или 1 млн — для юрлиц. О такой возможности уже напомнил глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт.

Что происходит сейчас

Судьба золотых медалей и дальнейшее выступление Валиевой на Олимпиаде по-прежнему под большим вопросом. Утром 11 февраля Олимпийский комитет России наконец раскрыл все карты. Оказалось, что положительную допинг-пробу Валиева сдала 25 декабря, во время чемпионата России по фигурному катанию в Петербурге. Как заявил президент ОКР Станислав Поздняков, возникают большие вопросы, почему результаты этой пробы держали до того момента, пока российская команда не выиграла золото на Олимпиаде.



На основе того, что до и после 25 декабря все допинг-тесты Валиевой чистые, Российское антидопинговое агентство отменило ее временное отстранение.

«Таким образом, в настоящее время спортсменка имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объёме, если Спортивным арбитражным судом не вынесено иное решение относительно её статуса применительно к Олимпийским играм», — пояснили в ОКР.

Однако ничего еще не окончено. Мало того, что Валиеву и ее представителей в любом случае ожидают многие месяцы судебных тяжб уже после Олимпиады, так еще жалобы в CAS на снятие с нее ограничений на Играх в Пекине подали МОК, Международный союз конькобежцев и ВАДА. Против таких сил сделать что-то России будет очень трудно. Но даже если произойдет чудо, вся эта ситуация вряд ли пройдет для Валиевой легко. Идя на тренировку 11 февраля Валиева прятала лицо в капюшон, пока иностранные журналисты кричали ей вслед вопросы «принимала ли она допинг». На самой тренировке Валиева трижды упала, что с ней раньше никогда не происходило.



«Камила, не прячь своего лица, ты — россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай», — поддержал через прессу спортсменку пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но когда тебе 15 и против тебя весь мир, сложно сохранять спокойствие.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

