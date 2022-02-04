FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -8
76.65р86.56р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Итоги недели» с Андреем Константиновым:

Олимпиада 2022. Дело Янгулбаевых. Попова и омикрон. Разборки петербургской полиции.

Российские спортсмены на олимпиаде в Пекине. Янгулбаевы - угрозы из Чечни. Попова - карантин теряет смысл. Полицейские разборки в дежурной части.

2
Печать

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.

Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

notanota
Идея для сюжета, перекликающая с историей про лендлиз. Тоже про летчиков и выживание. В альманахе "Парус" за 1978 год, который А.Д. наверняка читал подростком, есть документальный очерк о летчике, который упал с самолетом в тайгу, как Маресьев, сломал обе ноги и долго выползал к людям. И потом ему тоже ампутировали ноги. Кажется, он, как и Маресьев, тоже начал снова летать, я не уверена, да это и не так важно.
Шпионов в эту историю не добавишь, медведей можно. И браконьеров, например.
Почему бы не показать, что в СССР подвиг Маресьева всех вдохновлял. И придумать еще что-нибудь для художественности. Любовь, например. У того летчика была невеста, которая за него впоследствии вышла замуж, насколько я помню.
VKuser136606558
Спасибо за внятную позицию
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний