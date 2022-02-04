«Итоги недели» с Андреем Константиновым:

Идея для сюжета, перекликающая с историей про лендлиз. Тоже про летчиков и выживание. В альманахе "Парус" за 1978 год, который А.Д. наверняка читал подростком, есть документальный очерк о летчике, который упал с самолетом в тайгу, как Маресьев, сломал обе ноги и долго выползал к людям. И потом ему тоже ампутировали ноги. Кажется, он, как и Маресьев, тоже начал снова летать, я не уверена, да это и не так важно.

Шпионов в эту историю не добавишь, медведей можно. И браконьеров, например.

Почему бы не показать, что в СССР подвиг Маресьева всех вдохновлял. И придумать еще что-нибудь для художественности. Любовь, например. У того летчика была невеста, которая за него впоследствии вышла замуж, насколько я помню.