Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes
«Итоги недели» с Андреем Константиновым:Олимпиада 2022. Дело Янгулбаевых. Попова и омикрон. Разборки петербургской полиции.
Российские спортсмены на олимпиаде в Пекине. Янгулбаевы - угрозы из Чечни. Попова - карантин теряет смысл. Полицейские разборки в дежурной части.
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes
22 октября 2021, 17:10«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
10 сентября 2021, 17:10«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
15 октября 2021, 16:44«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
03 декабря 2021, 17:40«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
01 октября 2021, 17:10«Итоги недели» с Андреем Константиновым:
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