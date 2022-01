Это не учебная тревога! «Фонтанка» выяснила, что там у детей на удаленке

«1. Прочитай 1, 2 и 3 параграфы в учебнике (Е. В. Агибалова, Г. М. Донской, «История Средних веков». 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Изд. «Просвещение», М., 2007 г.) и ответь на вопросы в конце них.



2. Выполни задания в презентации «Раннее Средневековье». Покажи свои ответы твоему учителю.



3. Реши тест. Имей в виду, что правильным может быть только один ответ. Отправь нам свои ответы.



4. Ответь письменно на сложные «Вопросы для размышления». Не забудь познакомить со своими ответами твоего учителя».



При попытке этот курс пройти возникает техническая сложность. Чтобы просмотреть файл с презентацией курса, портал предлагает скачать нечто по гиперссылке index.html. Уже по названию догадываешься, что тут что-то нечисто. И верно: в открывшемся окошке читаешь: «authorPOINT could not detect Flash player 8.0 in your Browser. Click here to install. Click here to continue if Flash Player 8.0 is already installed». То есть файл не нашел у вас на компьютере программы Flash Player и предлагает перейти на сайт производителя — компании Adobe — и скачать ее там. Однако на этом сайте вы совершенно ожидаемо видите: «We have retired Flash. Support for Flash ended on December 31, 2020» («Мы отправили Flash на пенсию. Его поддержка закончилась, сами поняли когда»). Инструкция, как преодолевать этот парадокс, выглядит непросто, но выполнимо.