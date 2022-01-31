Это не учебная тревога! «Фонтанка» выяснила, что там у детей на удаленке

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Перевод половины школы в Петербурге на дистанционку не стал сюрпризом для кабинетов Смольного, но свалился, как сосулька на голову, сотням тысяч родителей. И учителей. Мягко говоря, никто из них не готов к такому повороту. Чиновники в последние недели твердили, что поводов для паники нет, и в публичном пространстве ни родительское, ни педагогическое сообщества к этому не готовили.

Тем не менее «Фонтанка» выяснила, что за почти два года после травмирующего опыта с дистантом в 2020 году техническо-педагогическая мысль шагнула далеко вперед. Как минимум два почти полноценно работающих портала — федеральный и городской — оставляют даже некое подобие выбора программ.



Изучение обоих порталов — исключительно на уровне родительских ощущений — показывает, что петербургская платформа с неудобоваримым названием РЦОКОиИТ (сейчас один раз напишем и больше не будем) — это чуть попроще и без особых претензий. Федеральная, «Российская электронная школа» — с чуть более сложным подходом.

В обоих случаях для школьников доступны видео по теме уроков по всем предметам. Ну, не совсем — у петербургского нет ничего для первого и второго классов. Как-то надо будет выкручиваться. У РЭШ есть все.

Было решено изучить именно наш, городской, портал, разработанный и — ну уж как есть — реализованный совместными усилиями комитета по образованию и комитета по информатизации и связи.

Современное состояние школьного образования представляет собой натуральный разброд и шатания. В «хороших» школах считается чуть ли не признаком дурного тона заниматься по тем же учебникам, что все остальные. Теперь им, конечно, с этим придется нелегко. К примеру, история в шестом классе — это классический учебник Агибалова и Донской. Это не плохо и не хорошо — самый обычный учебник. Дешево и сердито. Если у вас в школе историю преподавали по альтернативной программе — требуйте теперь от своих учителей их собственный уникальный интерактивный курс. Нету? А чья в этом вина?



Или взять иностранный язык (в нашем случае немецкий, но наверняка с английским и с остальными все то же самое). Городской портал предлагает не выпендриваться и учиться по учебно-методическому комплексу (УМК) «Вундеркинды». Учитесь по Spektrum и хотите уже в седьмом классе сдать немецкий экзамен на уровень? Молодцы, продолжайте в том же духе, но только без городского портала.

В принципе, его внешняя оболочка похвально проста и понятна. На первой странице (никакой регистрации не нужно) — приглашение в раздел с актуальными уроками, третья четверть. Выбираем четвертую неделю. Что видим: каждый день по три-четыре урока. Даже у 11-го класса (а в пятницу у них вообще короткий день). Да, в вашей замечательной школе обычно по шесть и плюс внеклассные занятия. Но ничего, дети здоровее будут.



У нас в семье два школьника. Оба младше массово отправленных на удаленку классов. Но, во-первых, дистант имеет тягу к экспансии, а во-вторых — уже сейчас по городу 4 тысячи классов на вполне себе ситуативном карантине из-за болеющих.



Итак. Шестой класс — русский, математика, иностранный (есть английский, немецкий и французский) и история. Итого за неделю будет пять русских, четыре математики, по два иностранных и литературы, по одной истории, географии, биологии, обществознанию. Есть даже музыка и изо. Ко всем видеоурокам прилагаются дополнительные задания и проверочные работы.

Четвертый класс в понедельник — русский, математика, «окружайка» и литературное чтение. Это самый загруженный день, в остальные — по три урока. В неделю так же — пять русских, четыре математики, три литературных чтения, две «окружайки» и два иностранных. Но это и приблизительно не церковно-приходская школа, каким пытаются дистант представить его противники. Если ребенку (и его родителям) прямо вот надо заниматься — городской портал такую возможность предоставляет.

Подопытные дети по итогам выполнения понедельничного задания высказали одну и ту же мысль независимо друг от друга: на видео говорят очень монотонно и скучно. (Можно подумать, у них там в школе Аркадий Райкин на уроках выступает!) Но четыре ролика по 15 минут каждый они честно посмотрели и честно выполнили задания. Не очень сложные, но немного усилий приложить пришлось.



С историей почти попали в тему (по крайней мере страна и эпоха — правильные). Над математикой прямо даже посидеть пришлось. Немецкий — да, не по программе, гораздо слабее, но наш классный руководитель говорит, что, если пойти на РЭШ, там уже вариант получше. А вообще наша учительница немецкого пообещала присылать какие-то свои задания — ну вот и прекрасно.

Второй вариант обучения на городском портале, видимо, остался в некоем рудиментарном виде со времен романтической юности идеи всеобщего дистанта (то есть с апреля 2020 г.). Если зарегистрироваться, получаешь доступ к личному кабинету. Там уже почти как у настоящих коммерческих ed-tech приложений можно выбирать модули и проектировать собственную образовательную траекторию. Например, «окружающий мир» из 5-го класса, алгебру — из 10-го, биологию — из 11-го, химию — из девятого. Ну и постепенно это все проходить. Задумка не очень нужная для сегодняшних экстренных условий. Но забавная.

Прохождение заданий отмечается на шкале прохождения курса. Сами задания… ну как… Например, та же история, 6-й класс:



«1. Прочитай 1, 2 и 3 параграфы в учебнике (Е. В. Агибалова, Г. М. Донской, «История Средних веков». 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Изд. «Просвещение», М., 2007 г.) и ответь на вопросы в конце них.

2. Выполни задания в презентации «Раннее Средневековье». Покажи свои ответы твоему учителю.

3. Реши тест. Имей в виду, что правильным может быть только один ответ. Отправь нам свои ответы.

4. Ответь письменно на сложные «Вопросы для размышления». Не забудь познакомить со своими ответами твоего учителя».

При попытке этот курс пройти возникает техническая сложность. Чтобы просмотреть файл с презентацией курса, портал предлагает скачать нечто по гиперссылке index.html. Уже по названию догадываешься, что тут что-то нечисто. И верно: в открывшемся окошке читаешь: «authorPOINT could not detect Flash player 8.0 in your Browser. Click here to install. Click here to continue if Flash Player 8.0 is already installed». То есть файл не нашел у вас на компьютере программы Flash Player и предлагает перейти на сайт производителя — компании Adobe — и скачать ее там. Однако на этом сайте вы совершенно ожидаемо видите: «We have retired Flash. Support for Flash ended on December 31, 2020» («Мы отправили Flash на пенсию. Его поддержка закончилась, сами поняли когда»). Инструкция, как преодолевать этот парадокс, выглядит непросто, но выполнимо.



Хорошие новости в том, что, если пропустить второй пункт с презентацией и перейти к следующим, все идет почти как по маслу. К примеру, тесты — реально интерактивные, хотя и невероятно архаично исполненные: вставляешь ответ — видишь, правильно или нет. Если пройти и отправить задание — шкала прохождения курса вырастает. Есть кроссворд — печатаешь буквы, и все складывается. А вот «Вопросы для размышления» предлагаются в виде файла в формате.doc — ну и хорошо, откроются на любом компьютере и почти любом телефоне.

Итоговое резюме: эта программа есть, ею можно пользоваться. Если главная задача — занять ребенка на пару часов (особо одаренных — на час) и поставить галочку в графе «Я не самый плохой родитель», — это самое то. Кому нужно больше — вариантов море. Ищите и обрящете.

Кстати, еще год назад РГПУ им. Герцена представил свою программу поддержки городской системы школьного образования на случай перехода на дистант «Продленка на удаленке». Сейчас расписание на январь девственно чистое, но в университете обещают, что дополнительные занятия и факультативы начнутся через неделю — 7 февраля.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»



Напоследок опрос для родителей:



Считаете ли вы, что вслед за старшелкассниками на удаленку надо отправлять и учеников 1–6-х классов? Да, все же болеют. Нет, кто с ними сидеть-то будет? Никого не надо было отправлять вообще! Если отправлять, тогда родителям — оплачиваемый отпуск.