В начальной школе и садиках без «вертикального взлёта»: в Смольном объяснили, почему на дистант отправили только 7 — 11-е классы

«Общая статистика по городу показывает, что в детских садах заболеваемость сегодня — в рамках сезонной нормы. Никаких вспышек не регистрируется. В начальной школе тоже никакого «вертикального взлёта» нет. Весь рост в основном дают средняя и старшая возрастая группа школьников, — написала Потехина 31 января на своей странице в «ВКонтакте».

Вице-губернатор напомнила, что новый штамм «омикрон» оказался не просто многократно заразнее предыдущих. Он захватывает в свою орбиту все больше детей. Если во время предыдущих волн доля заболевших несовершеннолетних ни разу не превышала 10%, то на прошлой неделе почти четверть всех выявленных случаев коронавируса оказались детскими.



«Сегодня на карантин отправлено больше 4 тысяч классов. Всего — с учетом смешанного формата и детей, которых родители решили не вести в школу, — в общей сложности дома остались уже 143 тысячи человек. Больше 25% всех школьников, — отметила Потехина. — Да, «омикрон» большинство детей переносят легко, зачастую бессимптомно. Но и детских коек в стационарах города гораздо меньше, чем взрослых».

Она напомнила, что, учитывая продолжающийся рост заражений, со 2 февраля все школьники 7–11-х классов переводятся на удаленный формат обучения — до 13 февраля. Студенты колледжей тоже на полторы недели переходят на дистанционный формат. Это потребует внесения изменений в расписание — чтобы удаленно изучать теорию, а к практическим занятиям вернуться после отмены ограничений. Дополнительное образование в школах в очном формате также сохранится только для 1–6-х классов. И при условии, что дети из разных классов не будут в кружках пересекаться. Младшие школьники продолжат учиться в условиях четкого соблюдения санитарных правил: если в классе есть заболевший — класс уходит на недельный карантин.