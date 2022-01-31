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В начальной школе и садиках без «вертикального взлёта»: в Смольном объяснили, почему на дистант отправили только 7 — 11-е классы

Вице-губернатор Ирина Потехина объяснила, почему на дистанционное обучение в Петербурге отправляются только старшие классы и обошлись без садиков. Это связано со структурой заболеваемости среди детей — лидируют в ней подростки.

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«Общая статистика по городу показывает, что в детских садах заболеваемость сегодня — в рамках сезонной нормы. Никаких вспышек не регистрируется. В начальной школе тоже никакого «вертикального взлёта» нет. Весь рост в основном дают средняя и старшая возрастая группа школьников, — написала Потехина 31 января на своей странице в «ВКонтакте».

Вице-губернатор напомнила, что новый штамм «омикрон» оказался не просто многократно заразнее предыдущих. Он захватывает в свою орбиту все больше детей. Если во время предыдущих волн доля заболевших несовершеннолетних ни разу не превышала 10%, то на прошлой неделе почти четверть всех выявленных случаев коронавируса оказались детскими.

«Сегодня на карантин отправлено больше 4 тысяч классов. Всего — с учетом смешанного формата и детей, которых родители решили не вести в школу, — в общей сложности дома остались уже 143 тысячи человек. Больше 25% всех школьников, — отметила Потехина. — Да, «омикрон» большинство детей переносят легко, зачастую бессимптомно. Но и детских коек в стационарах города гораздо меньше, чем взрослых».

Она напомнила, что, учитывая продолжающийся рост заражений, со 2 февраля все школьники 7–11-х классов переводятся на удаленный формат обучения — до 13 февраля. Студенты колледжей тоже на полторы недели переходят на дистанционный формат. Это потребует внесения изменений в расписание — чтобы удаленно изучать теорию, а к практическим занятиям вернуться после отмены ограничений. Дополнительное образование в школах в очном формате также сохранится только для 1–6-х классов. И при условии, что дети из разных классов не будут в кружках пересекаться. Младшие школьники продолжат учиться в условиях четкого соблюдения санитарных правил: если в классе есть заболевший — класс уходит на недельный карантин.

«Мои подписчики знают: я всегда выступала последовательным сторонником очного обучения. И всегда — вместе с коллегами-педагогами — искала любые возможности для сохранения обычного «контактного» взаимодействия учителя с учениками. Но пандемия развивается таким образом, что без разрыва контактов сегодня не обойтись», — резюмировала Потехина.

Предупреждая вопросы от родителей старшеклассников, у которых сейчас горячая пора, вице-губернатор добавила, что итоговое сочинение в 11-х классах пройдет в соответствии с федеральным календарем 2 февраля: для него будет сделано исключение, поскольку это неотъемлемый этап подготовки к ЕГЭ. Региональный этап олимпиады тоже будет проходить в соответствии с федеральным графиком: в нем принимают участие около полутора тысяч школьников — победителей предыдущих этапов. Также с соблюдением всех правил разобщения пройдет региональный этап чемпионата WorldSkills.

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Комментарии (19)

Piter4452
Прекратите засорять русский язык дистантами.
274076133
А кто проверит соблюдение этих правил? У дочери в 5 классе 2 человека с подтвержденным диагнозом и еще 10 болеют без теста и никакой дистанционки, тк в школе решили, что на дистант отправлять будут только после 3х подтвержденных случаев.
Тов.Сталин
началку не отправили,потому что родителям придется дома сидеть, а государство платить за это не будет
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