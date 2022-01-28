Глава комздрава признал, что многочасовых очередей в поликлиниках Петербурга не избежать

«В комитете по здравоохранению хорошо знают, что в поликлиниках стали скапливаться очереди, а некоторым людям приходится ждать приема врача по несколько часов. К сожалению, в нынешней непростой ситуации этого не избежать», — резюмировал Лисовец 28 января на своей странице «ВКонтакте».



Но он пообещал, что неудобства будут стараться свести к минимуму.



Основная проблема, по словам чиновника, кадровая. Доктора тоже начали болеть, многие уходят на больничный с детьми. В учреждения приходят студенты и ординаторы медицинских вузов, перераспределяются обязанности, но и этого ресурса зачастую не хватает, поэтому в ближайшее время будут привлекать в поликлиники врачей из больниц, диспансеров и медицинских центров.

