Глава комздрава признал, что многочасовых очередей в поликлиниках Петербурга не избежать

«В комитете по здравоохранению хорошо знают, что в поликлиниках стали скапливаться очереди, а некоторым людям приходится ждать приема врача по несколько часов. К сожалению, в нынешней непростой ситуации этого не избежать», — резюмировал Лисовец 28 января на своей странице «ВКонтакте».
Но он пообещал, что неудобства будут стараться свести к минимуму.
Основная проблема, по словам чиновника, кадровая. Доктора тоже начали болеть, многие уходят на больничный с детьми. В учреждения приходят студенты и ординаторы медицинских вузов, перераспределяются обязанности, но и этого ресурса зачастую не хватает, поэтому в ближайшее время будут привлекать в поликлиники врачей из больниц, диспансеров и медицинских центров.
«Все районы разные, поэтому единый алгоритм для всех централизованно выработать сложно. На данный момент большинство заявок удается обслужить в тот же день или на следующий. Пациенты могут не переживать по поводу больничного — его выпишут в день вызова врача, а не в день его прихода. Также разрешено лично обращаться в дежурные кабинеты медицинских учреждений не по прикреплению», — заверил Лисовец.
Накануне в комздраве наоборот заявляли, что очередей не видят. Во всяком случае на улице.
В Москве, где фиксируют аналогичный резкий рост заболеваемости, чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, решили, что жители с симптомами ОРВИ могут записаться в поликлинику на конкретное время через приложение или сайт, или портал mos.ru и не ждать на месте. А с 28 января москвичи дистанционно смогут еще получить аудиоконсультацию врача и дистанционно же открыть больничный. Но в Петербурге этого пока нет.