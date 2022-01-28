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Глава комздрава признал, что многочасовых очередей в поликлиниках Петербурга не избежать

Комитет по здравоохранению Петербурга знает об очередях в поликлиниках, но сделать с ними ничего нельзя — нагрузка беспрецедентная, заявил его председатель Дмитрий Лисовец.

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«В комитете по здравоохранению хорошо знают, что в поликлиниках стали скапливаться очереди, а некоторым людям приходится ждать приема врача по несколько часов. К сожалению, в нынешней непростой ситуации этого не избежать», — резюмировал Лисовец 28 января на своей странице «ВКонтакте».

Но он пообещал, что неудобства будут стараться свести к минимуму.

Основная проблема, по словам чиновника, кадровая. Доктора тоже начали болеть, многие уходят на больничный с детьми. В учреждения приходят студенты и ординаторы медицинских вузов, перераспределяются обязанности, но и этого ресурса зачастую не хватает, поэтому в ближайшее время будут привлекать в поликлиники врачей из больниц, диспансеров и медицинских центров.

«Все районы разные, поэтому единый алгоритм для всех централизованно выработать сложно. На данный момент большинство заявок удается обслужить в тот же день или на следующий. Пациенты могут не переживать по поводу больничного — его выпишут в день вызова врача, а не в день его прихода. Также разрешено лично обращаться в дежурные кабинеты медицинских учреждений не по прикреплению», — заверил Лисовец.

Накануне в комздраве наоборот заявляли, что очередей не видят. Во всяком случае на улице.

В Москве, где фиксируют аналогичный резкий рост заболеваемости, чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, решили, что жители с симптомами ОРВИ могут записаться в поликлинику на конкретное время через приложение или сайт, или портал mos.ru и не ждать на месте. А с 28 января москвичи дистанционно смогут еще получить аудиоконсультацию врача и дистанционно же открыть больничный. Но в Петербурге этого пока нет.

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Комментарии (13)

266150465
Вот это да! Власть окончательно решила пустить все на самотёк. Кто то просто переболеет и получит естественный иммунитет, а кому то не повезёт …разбирайтесь люди сами.
266182335
Опять из-за антиваксеров завал в поликлиниках.
Денеб
Нет худа без добра.... Эдакая естественная вакцинация без расхода вакцины.... Повышается уровень коллективного иммунитета.... Кто выживет - молодец!
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