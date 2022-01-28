Видишь очередь? А она есть. «Фонтанка» показывает забитые пациентами поликлиники

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Жители Петербурга, подозревающие у себя COVID-19, с надеждой набирают 122, но точное время появления врача не узнают. Для верности тем, кто может идти, рекомендуют добираться самоходом. На месте обещают осмотр, бесплатный тест и открытый больничный, но сначала придется подождать.

После первой подборки «Фонтанки» с толкучками в поликлиниках Петербурга в одну из них отправилась изучить ситуацию наша коллега — Евгения Горбунова. Внутри её ждали уставшие врачи и довольно людная атмосфера для восьми утра среды.

В поликлинику № 25 Невского района, на проспекте Солидарности, она пришла сразу после открытия, около 8:20. За первые полчаса работы вместе с ней зашли пять человек, еще двое уже были на приеме. Принимали два кабинета, врач и медсестра. Медсестра отвлекалась еще и на то, чтобы брать мазки, что дополнительно замедляло работу, которой, похоже, очень много. «Видно, что медсестра прям очень устала, на нервах, в ее действиях была грубость, но она была направлена не на пациента, а на ситуацию в целом, ей просто не хватало рук в помощь. Она жаловалась коллеге из «вторичного» кабинета (это когда у кого-то уже был положительный мазок, и они приходят переделывать), что вчера ушла отсюда в одиннадцатом часу вечера», — рассказала Евгения.

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К 9 часам утра одновременно в закутке у кабинета находились уже девять человек. Ручка для заполнения каких-то согласий на осмотр в коридоре оказалась одна на всех. «Все кашляют, кто-то даже при этом маску не утруждается надеть. А после настоящего поликлинического мазка, когда немного даже чувствуется вкус крови, понимаешь, что все эти тесты самому себе — это вообще деньги на ветер, — отметила она. — Результат, кстати, обещают через 2–3 дня, но это, как всегда, неточно».

Петербуржец Александр посетил поликлинику № 105 Красносельского района с положительным тестом и насмотрелся на болеющих людей. «Сижу в очереди из 15–20 человек. С целью открыть больничный лист, у самого положительный тест на COVID-19. В очереди сидят люди с таким же заболеванием, у половины, по внешним признакам, температура и грудной кашель. Служба 122 не работает: заявку принимает и передаёт в поликлинику, а её просто игнорируют. На звонки в регистратуру в поликлинике отвечают: «Это ваши проблемы, приходите в бокс». Хотя по всем нормам люди с положительным тестом обязаны соблюдать режим самоизоляции».

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Маргарита рассказала об очереди в поликлинике № 3 Василеостровского района. Сидели, по её словам, 30 человек.

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Дарья прислала фото из поликлиники № 77 Невского района. «Ходили в бокс с температурой 39°С, просидели в очереди четыре часа, чтобы зайти в кабинет. Кто-то пришёл уже с подтвержденным ковидом, кто-то просто с температурой. Все вместе. Просто хаос», — рассказала она.

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Наталья посетила поликлинику № 27 Адмиралтейского района. Решение было вынужденное — она вызывала врача по номеру 122, на второй день он ей перезвонил и попросил подойти самостоятельно. «Я пришла, очередь тут из таких, как я, которым позвонили, я насчитала 30 человек, время было 18:00, врач принимал до 20:00. Стояла в очереди с больными людьми около часа и ушла, так как она продвинулась всего на 5 человек», — сообщила Наталья. А вот так выглядит поликлиника № 56 Фрунзенского района. По словам читателей, сначала очередь в регистратуру, а затем к одному из двух терапевтов.

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В комздраве признали, что «в некоторых районах и поликлиниках образуются очереди» и что «придется ждать приема врача». И добавили, что главврачи поликлиник стараются оперативно реагировать на ситуацию и выделяют дополнительных врачей. Но просят войти в положение: нагрузка на амбулаторное звено увеличилась с начала года в три раза. В Москве, где фиксируют аналогичный резкий рост заболеваемости, ситуацию с поликлиниками решают более творчески. По указу столичного мэра для того, чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, там решили, что жители с симптомами ОРВИ могут записаться в поликлинику на конкретное время через приложение, или сайт, или портал mos.ru и не ждать на месте.

С 28 января москвичи дистанционно смогут еще получить аудиоконсультацию врача и дистанционно же открыть больничный. Для этого надо заполнить заявку с помощью электронной формы на городском портале. После этого позвонит врач, который проведёт консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на 7 дней. Закрыть больничный также можно будет дистанционно, без посещения поликлиники. Перед этим врач свяжется с вами и уточнит самочувствие, после этого закроет больничный. На московское ноу-хау, которое могло бы значительно сэкономить силы и врачам и петербуржцам, и вопрос, когда же ждать его в Петербурге, в комитете по здравоохранению ответили сухо: «Пока подробности не готовы рассказывать». Зато к вечеру выложили отчет, о том, что отправили контролеров по поликлиникам и очередей не обнаружили. «Первый выезд был совершен сегодня вечером в Калининском, Московском и Невском районах. На улицах вблизи учреждений очереди не зафиксированы. Между тем, по данным учреждений, пациенты зачастую занимают очередь еще до начала приема дежурного врача, из-за чего им приходится стоять на улице. В то время как вечером нагрузка на врачей значительно сокращается», — отчитались 27 января в комздраве.

Чиновники заверили, что выезды линейно-контрольной службы будут продолжены, «что позволит вовремя принимать меры и усиливать персоналом учреждения, которые не справляются с приемом пациентов». Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

