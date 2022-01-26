Петербуржцы осаждают поликлиники с температурой и соплями: фото дня

Петербурженка Людмила рассказала, что столкнулась с очередями в 106-й поликлинике Красносельского района.
«Я заболела, вызвала врача вчера, заявка принята, время посещения не оформлено. Ждать 4 дня боюсь, поэтому сама пришла в бокс, — рассказала Людмила «Фонтанке». — Больные не выдерживают ждать врача на дом, идут в бокс и ждут на улице в мороз по нескольку часов. Прошу, заметь: все мы стоим с температурой и недомоганием. Поликлиника №106 Красносельского района, подразделение 124 на Брестском бульваре».
В то же время читательница «Фонтанки» Полина рассказала в нашей группе «ВКонтакте» о том, что не столкнулась в той же самой 106-й поликлинике с проблемами. Но есть другие сложности.
«106-я поликлиника — нет очереди в кабинет для лихорадящих больных, человека четыре всего. Не дождалась я прихода врача, решила доехать сама. Как теперь обратно поеду — не знаю, за рулём с такой слабостью прям страшно ехать», — рассказала она.
Еще одно фото прислали из поликлиники №60 в Шушарах. Читатель рассказал об очереди минимум из девяти человек на прием с ОРВИ утром 26 января. Но на улице им стоять не пришлось.
Самое яркое сообщение пришло из центра Петербурга. Читательница Александра пожаловалась на «бесчеловечное обращение» в поликлинике №1 МВД на Малой Морской улице.
«Люди в течение нескольких часов, с температурой и подозрением на COVID, стоят на улице в ожидании приема. Из помещения поликлиники людей выгоняют. На жалобы ответ один: терпите, ждите. Мой муж ожидает с 14:30, и на 16:30 перед ним еще 28 человек. Я так понимаю, после данной «процедуры» количество болеющих людей завтра увеличится», — говорит Александра.
«Фонтанка» передала данные об очередях в комитет по здравоохранению.
«В некоторых районах и поликлиниках образуются очереди. Придется ждать приема врача. Главврачи поликлиник стараются оперативно реагировать на ситуацию и выделяют дополнительных врачей. Нагрузка на амбулаторное звено увеличилась с начала года в три раза», — заявили в ведомстве.
Массовых жалоб в редакцию не поступало, но это только на момент выпуска новости. Если вы столкнулись с очередями в поликлиниках, присылайте фото и видео на mail@fontanka.ru, через форму «предложить новость» и наши социальные сети.
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