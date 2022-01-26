Петербуржцы осаждают поликлиники с температурой и соплями: фото дня

«Я заболела, вызвала врача вчера, заявка принята, время посещения не оформлено. Ждать 4 дня боюсь, поэтому сама пришла в бокс, — рассказала Людмила «Фонтанке». — Больные не выдерживают ждать врача на дом, идут в бокс и ждут на улице в мороз по нескольку часов. Прошу, заметь: все мы стоим с температурой и недомоганием. Поликлиника №106 Красносельского района, подразделение 124 на Брестском бульваре».

В то же время читательница «Фонтанки» Полина рассказала в нашей группе «ВКонтакте» о том, что не столкнулась в той же самой 106-й поликлинике с проблемами. Но есть другие сложности.



«106-я поликлиника — нет очереди в кабинет для лихорадящих больных, человека четыре всего. Не дождалась я прихода врача, решила доехать сама. Как теперь обратно поеду — не знаю, за рулём с такой слабостью прям страшно ехать», — рассказала она.



Еще одно фото прислали из поликлиники №60 в Шушарах. Читатель рассказал об очереди минимум из девяти человек на прием с ОРВИ утром 26 января. Но на улице им стоять не пришлось.

