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Петербуржцы осаждают поликлиники с температурой и соплями: фото дня

Жители Петербурга жалуются на столпотворения в некоторых поликлиниках. «Легкие пациенты», которые воспользовались предложением Смольного не вызывать врача на дом, а отправиться к нему своим ходом, столкнулись с очередями. Дождаться осмотра, теста и больничного, особенно людям с температурой и другими симптомами ОРВИ, непросто.

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Петербурженка Людмила рассказала, что столкнулась с очередями в 106-й поликлинике Красносельского района.

«Я заболела, вызвала врача вчера, заявка принята, время посещения не оформлено. Ждать 4 дня боюсь, поэтому сама пришла в бокс, — рассказала Людмила «Фонтанке». — Больные не выдерживают ждать врача на дом, идут в бокс и ждут на улице в мороз по нескольку часов. Прошу, заметь: все мы стоим с температурой и недомоганием. Поликлиника №106 Красносельского района, подразделение 124 на Брестском бульваре».

106-я поликлиника Красносельского района<br /><br />автор фото читатель «Фонтанки»
106-я поликлиника Красносельского района

автор фото читатель «Фонтанки»
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В то же время читательница «Фонтанки» Полина рассказала в нашей группе «ВКонтакте» о том, что не столкнулась в той же самой 106-й поликлинике с проблемами. Но есть другие сложности.

«106-я поликлиника — нет очереди в кабинет для лихорадящих больных, человека четыре всего. Не дождалась я прихода врача, решила доехать сама. Как теперь обратно поеду — не знаю, за рулём с такой слабостью прям страшно ехать», — рассказала она.

Еще одно фото прислали из поликлиники №60 в Шушарах. Читатель рассказал об очереди минимум из девяти человек на прием с ОРВИ утром 26 января. Но на улице им стоять не пришлось.

60 поликлиника Шушары<br /><br />автор фото читатель «Фонтанки»
60 поликлиника Шушары

автор фото читатель «Фонтанки»
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Самое яркое сообщение пришло из центра Петербурга. Читательница Александра пожаловалась на «бесчеловечное обращение» в поликлинике №1 МВД на Малой Морской улице.

«Люди в течение нескольких часов, с температурой и подозрением на COVID, стоят на улице в ожидании приема. Из помещения поликлиники людей выгоняют. На жалобы ответ один: терпите, ждите. Мой муж ожидает с 14:30, и на 16:30 перед ним еще 28 человек. Я так понимаю, после данной «процедуры» количество болеющих людей завтра увеличится», — говорит Александра.

поликлиника МВД<br /><br />автор фото читатель «Фонтанки»
поликлиника МВД

автор фото читатель «Фонтанки»
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«Фонтанка» передала данные об очередях в комитет по здравоохранению.

«В некоторых районах и поликлиниках образуются очереди. Придется ждать приема врача. Главврачи поликлиник стараются оперативно реагировать на ситуацию и выделяют дополнительных врачей. Нагрузка на амбулаторное звено увеличилась с начала года в три раза», — заявили в ведомстве.

Массовых жалоб в редакцию не поступало, но это только на момент выпуска новости. Если вы столкнулись с очередями в поликлиниках, присылайте фото и видео на mail@fontanka.ru, через форму «предложить новость» и наши социальные сети.

Если вы подозреваете, что у вас коронавирус, — на какие симптомы обратить внимание, куда звонить, чтобы получить помощь и совет, где сдавать тесты и сколько сидеть в карантине. Читайте в инструкции «Фонтанки».

106-я поликлиника Красносельского района<br /><br />автор фото читатель «Фонтанки»
106-я поликлиника Красносельского района

автор фото читатель «Фонтанки»
60 поликлиника Шушары<br /><br />автор фото читатель «Фонтанки»
60 поликлиника Шушары

автор фото читатель «Фонтанки»
поликлиника МВД<br /><br />автор фото читатель «Фонтанки»
поликлиника МВД

автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (37)

Sergik7
Зачем лишний раз жаловаться! Ведь все знают в какой стране живем. Есть места и похуже!
267362109
какая хорошая оптимизация здравоохранения, наверное иноагент её сделал чтобы дестабилизировать работу поликлиника ?)
265864531
Как безгранично "мудр" Беглов с QR-кодами. Сотни людей, спокойно переболели бы дома, никого не беспокоя, но теперь они пойдут в поликлинику, создадут очереди, заразятся там чем-нибудь или перезаражают других и т.д.. Гений создания проблем на пустом месте наш нынешний губернатор... Когда он уйдет????!!!
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