«Очередей не зафиксировано»: в петербургском комздраве не нашли подтверждения «забитым» поликлиникам

Линейно-контрольная служба комитета по здравоохранению начинает объезды поликлиник, чтобы проконтролировать «наличие очередей из пациентов, обратившихся с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19», сообщили в комздраве. Очередей за первую поездку не нашли.

«Первый выезд был совершен сегодня вечером в Калининском, Московском и Невском районах. На улицах вблизи учреждений очереди не зафиксированы. Между тем, по данным учреждений, пациенты зачастую занимают очередь еще до начала приема дежурного врача, из-за чего им приходится стоять на улице. В то время как вечером нагрузка на врачей значительно сокращается», — отчитались 27 января из Смольного.