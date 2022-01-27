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«Очередей не зафиксировано»: в петербургском комздраве не нашли подтверждения «забитым» поликлиникам

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Линейно-контрольная служба комитета по здравоохранению начинает объезды поликлиник, чтобы проконтролировать «наличие очередей из пациентов, обратившихся с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19», сообщили в комздраве. Очередей за первую поездку не нашли.

«Первый выезд был совершен сегодня вечером в Калининском, Московском и Невском районах. На улицах вблизи учреждений очереди не зафиксированы. Между тем, по данным учреждений, пациенты зачастую занимают очередь еще до начала приема дежурного врача, из-за чего им приходится стоять на улице. В то время как вечером нагрузка на врачей значительно сокращается», — отчитались 27 января из Смольного.

Чиновники заверили, что выезды линейно-контрольной службы будут продолжены, «что позволит вовремя принимать меры и усиливать персоналом учреждения, которые не справляются с приемом пациентов».

Поездка прошла после публикации «Фонтанки». В ней жители Петербурга жаловались на столпотворения в некоторых поликлиниках. «Легкие пациенты», которые воспользовались предложением Смольного не вызывать врача на дом, а отправиться к нему своим ходом, столкнулись с очередями. Посмотреть на фото из поликлиник можно здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (24)

Q_Q
На фотки - скажут фейковая новость и ещё дело могут завести за такое. Официальная версия - всё норм, а обратное враньё.
Kuzma
Фонтанка, верните возможность постить фотки - мы накидаем комздраву доказательств.
Fruit Bat
«Их там нет!»
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