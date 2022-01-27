FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
78.95р88.47р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Дворцовый окрасили цвета победы и жизни, на Ростральных колоннах в честь подвига ленинградцев зажгли огни

3
Печать

В честь 78-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда Дворцовый мост подсветили в цвета победы. Вид на стрелку Васильевского острова дополнили огни Ростральных колонн.

автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Незадолго до праздничного салюта, который намечен на девять часов вечера 27 января, включилась подсветка Дворцового моста. Цвета, оливковый и зеленый, символизируют победу и жизнь соответственно. Они соответствуют цветам ленты медали «За оборону Ленинграда» и Почетного знака «Жителю блокадного Ленинграда»

ПоделитьсяПоделиться

К вечеру, как и утром, зажглись огни Ростральных колонн. Они будут гореть до десяти часов вечера.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

IvanIvanych
Снайперов с Пискарёвского не видно?
pride
Я тоже вспоминал идя домой по нечищеному тротуару
ДуремарСПб.
Второй раз про блокаду вспомним в этот год.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний