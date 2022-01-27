Дворцовый окрасили цвета победы и жизни, на Ростральных колоннах в честь подвига ленинградцев зажгли огни

В честь 78-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда Дворцовый мост подсветили в цвета победы. Вид на стрелку Васильевского острова дополнили огни Ростральных колонн.
автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Незадолго до праздничного салюта, который намечен на девять часов вечера 27 января, включилась подсветка Дворцового моста. Цвета, оливковый и зеленый, символизируют победу и жизнь соответственно. Они соответствуют цветам ленты медали «За оборону Ленинграда» и Почетного знака «Жителю блокадного Ленинграда»
К вечеру, как и утром, зажглись огни Ростральных колонн. Они будут гореть до десяти часов вечера.