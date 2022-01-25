«Говорите, вы в эфире». Какую цену политики платят за скандалы из-за невыключенных микрофонов

автор фото Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







В США президент Джо Байден во время пресс-конференции забыл про включенный микрофон и назвал корреспондента телеканала Fox News Питера Дуси «сукиным сыном». Позже глава государства позвонил журналисту, извинился и сказал, что его ремарка «не была чем-то личным». Впрочем, не он первый попал в такую историю. Вот другие похожие случаи, когда широкой общественности удавалось подслушать публичных людей.

В сентябре 2000 года еще кандидат в президенты Джордж Буш-младший во время своего визита в пригород Чикаго перед включенным микрофоном шепотом сказал будущему вице-президенту Дику Чейни: «Смотри, это Адам Клаймер из The New York Times — первостатейная задница». Впрочем, Буш сумел обернуть конфуз в свою пользу. Он заявил: «Пришло время выбирать слова из просторечья, имеющие здравый смысл. Пришло время выбирать людей, которые говорят то, что они действительно хотят сказать. Нам нужен простой разговорный американский язык в Белом доме».



Иногда таким образом обывателю удается подсмотреть за кулисы политической кухни. Так, например, в 2005 году во время саммите G8 под Эдинбургом президент Франции Жак Ширак во время общения с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером произнес, не думая, что он будет услышан журналистами: «Британская кухня знаменита исключительно коровьим бешенством».

Ничто человеческое большим политикам тоже не чуждо. Все тот же Джордж Буш-младший в 2008-м на саммите лидеров G8 на острове Хоккайдо в Японии обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель здоровье своих родителей и пожаловался, что во время поездок на велосипеде ему трудно въезжать на горку.

Но журналисты возбуждают глав государств все-таки чаще. В декабре 2008 года в Брюсселе советник спросил у президента Леха Качиньского, готов ли он завершить пресс-конференцию. «Еще один вопрос. Только не от той «обезьяны в красном», — сказал президент, имея в виду польскую тележурналистку Ингу Росиньскую с телеканала TVN 24, одетую в красный жакет.



Один из самых известных подобных случаев в России произошел с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время пресс-конференции 11 августа 2015 года с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Когда синхронист переводил слова высокопоставленного дипломата на арабский, он четко произнес «дебилы», добавив нецензурное слово. Сложно сказать, в чей адрес прозвучала реплика, но спустя минуту Лавров уже в голос сделал замечание сидящим в зале людям: «Мы вам не мешаем?» По другой версии, Лавров таким образом отреагировал на смс, которую получил и прочитал с телефона перед этим. Сам Лавров никогда не объяснял смысл своих слов. «Я не выходил из себя. Извините, ну не я один попадаю в ситуацию, когда микрофон оказывается не выключен», — сказал он лишь однажды в интервью «Комсомольской правде» о том случае.

В качестве примера Лавров привел другого президента США — Барака Обаму. 26 марта 2012 года в Сеуле в рамках международного саммита по ядерной безопасности Обама на встрече с Дмитрием Медведевым едва слышным голосом попросил российского коллегу об «отсрочке» в переговорах по ПРО. «После выборов… будет больше возможностей», — объяснил Обама. На это Медведев по-английски ответил: «Хорошо, я передам Владимиру Путину».



Иногда подобные ситуации приводят к настоящим дипломатическим скандалам. В апреле 2013 года глава Уругвая Хосе Мухика перед началом брифинга неосмотрительно обсуждал с одним из чиновников отношения с Аргентиной: «Эта старуха еще хуже, чем тот косоглазый». У собравшихся журналистов не было никаких сомнений, что фраза касалась президента Аргентины Кристине Киршнер и ее покойного мужа Нестора Киршнера, руководившего страной в 2003–2007 годах. Аргентинский МИД вручил ноту протеста послу Уругвая Гильермо Поми, назвав высказывания президента Мухики «неприемлемыми, унизительными и оскорбляющими память» покойного Киршнера. Позже Хосе Мухика оправдывался тем, что его неправильно поняли.

Впрочем, журналисты и сами порой оказываются в неловкой ситуации. Российский комментатор Дмитрий Губерниев в 2011 году во время перерыва матча «Спартак» — ЦСКА забыл отключить микрофон. Обсуждая травму вратаря Игоря Акинфеева, Губерниев сказал: «Без Игоря мы проиграем (отборочные матчи сборной на Евро-2012. — Прим. ред.). Дай бог, чтобы он поправился», а затем нелицеприятно и матерно высказался о самом вратаре и о его недавно погибшей в ДТП супруге». Сразу после этого Малафеев написал в «Твиттере»: «Я этого так не оставлю». И действительно не оставил: отсудил у Губерниева 75 тысяч рублей, а потом пожал ему руку и сказал, что не держит зла.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

