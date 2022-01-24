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Кормите и не взыщите. Пострадавший от копыта лошади из Шуваловского парка ребёнок идёт на поправку

Пятилетний мальчик попал под копыто лошади в парке Выборгского района Петербурга, подбежав к животному сзади. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 января.

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Сотрудникам правоохранительных органов мать ребёнка рассказала, что в субботу вместе с ним каталась на ватрушках в Шуваловском парке, когда её внимание привлекли всадники на лошадях. Ее просьбу разрешить покормить животных они восприняли благосклонно. О технике безопасности общения с копытными, по её словам, напоминать не стали.

Женщина предложила лошади сухари и позвала сына. Тот поучаствовать в кормлении не успел. С её слов, мальчик подходил осторожно, но в какой-то момент ускорился и побежал. Лошадь лягнула. Пока женщина звонила в скорую, всадники рассыпались в извинениях.

Ребёнка госпитализировали 22 января в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом височной кости и ушибом мозга.

«Фонтанке» мать мальчика уточнила, что он идёт на поправку, состояние стабильное. Разговоры о случившемся она попросила отложить.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. «По недосмотру родителей во время кормления лошадь ударила копытом мальчика по голове», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент претензий от родителей не поступало.

Катания на лошадях — традиционное для Петербурга развлечение. Благополучно общение с животными заканчивается далеко не всегда. В декабре 2020 года Инфинити откусила нос петербуржцу. Плоть пришили, приживалась она с трудом. В июне прошлого года травму головы получил скейтбордист. Его трюк, который закончился под копытами, попал на видео.

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Комментарии (5)

dimas062
Ну вот, оказывается сзади подбежал, а то "свидетели" рассказывали как "бешенный пони резко развернулся".
BobCat2
А если бы мальчика заинтересовал поезд "Спасан", мчащийся мимо? Или по дороге за машинами побегать? У нас родители часто любят жаловаться на моральный облик педагогов или на какие-то непотребности в интернете, но вот учить детей реальной жизни и оберегать от реальной опасности - этого не хотят или не могут.
П.С. Спереди к лошади тоже подходить не стоит. Умеет и вперед ногой бить. Вообще опасное животное.
120км/ч
Здоровья мальчику!
(ватрушки - зло, а если лошадники "предоставляют услуги", то и отвечать должны в соответствии с законом об их предоставлении).
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