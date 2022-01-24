Кормите и не взыщите. Пострадавший от копыта лошади из Шуваловского парка ребёнок идёт на поправку

Сотрудникам правоохранительных органов мать ребёнка рассказала, что в субботу вместе с ним каталась на ватрушках в Шуваловском парке, когда её внимание привлекли всадники на лошадях. Ее просьбу разрешить покормить животных они восприняли благосклонно. О технике безопасности общения с копытными, по её словам, напоминать не стали.
Женщина предложила лошади сухари и позвала сына. Тот поучаствовать в кормлении не успел. С её слов, мальчик подходил осторожно, но в какой-то момент ускорился и побежал. Лошадь лягнула. Пока женщина звонила в скорую, всадники рассыпались в извинениях.
Ребёнка госпитализировали 22 января в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом височной кости и ушибом мозга.
«Фонтанке» мать мальчика уточнила, что он идёт на поправку, состояние стабильное. Разговоры о случившемся она попросила отложить.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция. «По недосмотру родителей во время кормления лошадь ударила копытом мальчика по голове», — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент претензий от родителей не поступало.
Катания на лошадях — традиционное для Петербурга развлечение. Благополучно общение с животными заканчивается далеко не всегда. В декабре 2020 года Инфинити откусила нос петербуржцу. Плоть пришили, приживалась она с трудом. В июне прошлого года травму головы получил скейтбордист. Его трюк, который закончился под копытами, попал на видео.