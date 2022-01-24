Кормите и не взыщите. Пострадавший от копыта лошади из Шуваловского парка ребёнок идёт на поправку

Сотрудникам правоохранительных органов мать ребёнка рассказала, что в субботу вместе с ним каталась на ватрушках в Шуваловском парке, когда её внимание привлекли всадники на лошадях. Ее просьбу разрешить покормить животных они восприняли благосклонно. О технике безопасности общения с копытными, по её словам, напоминать не стали.



Женщина предложила лошади сухари и позвала сына. Тот поучаствовать в кормлении не успел. С её слов, мальчик подходил осторожно, но в какой-то момент ускорился и побежал. Лошадь лягнула. Пока женщина звонила в скорую, всадники рассыпались в извинениях.

