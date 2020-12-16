Гной, боль, ускользающая надежда. «Фонтанка» узнала, как приживается нос Василия после укуса лошади

Прошла почти неделя с тех пор, как петербуржец Василий лишился куска носа, решив покормить морковью лошадь в центре города. Как 16 декабря рассказал молодой человек «Фонтанке», шансы на приживление ткани сейчас пятьдесят на пятьдесят. Василий уже выписан из больницы и лечится амбулаторно, посещая хирурга в поликлинике.



«Хожу к хирургу в поликлинику, надежды пока что фифти-фифти. Пока непонятно, приживётся ли. Вчера врач нашла гной в одном месте, пришлось терпеть боль», — рассказал Василий.



Молодой человек отметил, что хозяйка кусачей лошади с ним на связь не вышла.

