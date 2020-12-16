Гной, боль, ускользающая надежда. «Фонтанка» узнала, как приживается нос Василия после укуса лошади

Прошла почти неделя с тех пор, как петербуржец Василий лишился куска носа, решив покормить морковью лошадь в центре города. Как 16 декабря рассказал молодой человек «Фонтанке», шансы на приживление ткани сейчас пятьдесят на пятьдесят. Василий уже выписан из больницы и лечится амбулаторно, посещая хирурга в поликлинике.
«Хожу к хирургу в поликлинику, надежды пока что фифти-фифти. Пока непонятно, приживётся ли. Вчера врач нашла гной в одном месте, пришлось терпеть боль», — рассказал Василий.
Молодой человек отметил, что хозяйка кусачей лошади с ним на связь не вышла.
«Они, наверное, считают, что отмазались. А полиция бездействует, как понял, потому что до сих пор друга не опросили. Поехать в участок у меня нет возможности, и к тому же беречься надо», — добавил Василий, указав отдельно на то, что наезднице Вере не звонил, побоявшись, что «его пошлют куда подальше».
Лошадь Инфинити откусила нос Василию 9 декабря на углу Литейного проспекта и улицы Белинского. Кусок плоти пришлось экстренно пришивать. Подробности этой истории с комментариями адвокатов читайте на «Фонтанке».