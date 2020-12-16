FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
19
Печать

Гной, боль, ускользающая надежда. «Фонтанка» узнала, как приживается нос Василия после укуса лошади

Прошла почти неделя с тех пор, как петербуржец Василий лишился куска носа, решив покормить морковью лошадь в центре города. Как 16 декабря рассказал молодой человек «Фонтанке», шансы на приживление ткани сейчас пятьдесят на пятьдесят. Василий уже выписан из больницы и лечится амбулаторно, посещая хирурга в поликлинике.

«Хожу к хирургу в поликлинику, надежды пока что фифти-фифти. Пока непонятно, приживётся ли. Вчера врач нашла гной в одном месте, пришлось терпеть боль», — рассказал Василий.

Молодой человек отметил, что хозяйка кусачей лошади с ним на связь не вышла.

«Они, наверное, считают, что отмазались. А полиция бездействует, как понял, потому что до сих пор друга не опросили. Поехать в участок у меня нет возможности, и к тому же беречься надо», — добавил Василий, указав отдельно на то, что наезднице Вере не звонил, побоявшись, что «его пошлют куда подальше».

Лошадь Инфинити откусила нос Василию 9 декабря на углу Литейного проспекта и улицы Белинского. Кусок плоти пришлось экстренно пришивать. Подробности этой истории с комментариями адвокатов читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Владислав М
Раз конницы сами платить за ущерб не хотят, парню надо нанимать хорошего адвоката и взыскивать с наездницы, и с собственницы лошади по полной. За пластические операции, которых может быть ещё много, за больничный, за моральный вред. И нечего жалеть этих лошадниц, раз зарабатывают деньги, значит обязаны обеспечивать безопасность граждан.
264539231
Наезднцы те ещё гопницы, подругу два три года назад за селфи с лошадкой к стене дома припечатали за отказ платить, все эти разговоры типа мы лошадок выгуливаем полный бред, цель как раз заработок под видом прогулки, и акцент делается как раз на детей и ... пьяных мужичков, пьяные добрые )) одна из форм развода
Гражданкa
какое-то не мужчинское настроение у Васи, жалеет себя, любимого, наездница ему должна, бо-бо ему противно, красивым хочется выглядеть. Не боись, Вася, уж какой-никакой нос пришьют! и в общем, это не самое страшное в жизни
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний