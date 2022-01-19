Вышел первый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Тизер не раскрывает секретов будущего сериала, в нем не показано ни одного персонажа. На фоне льющегося расплавленного металла голос за кадром читает классические строки Джона Р.Р. Толкина:

И Одно — Повелителю гибельных сил



В царстве Мордора мрачном, где тени легли».



В описании к видеоролику говорится, что действие сериала развернется во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до событий, которые были описаны в «Хоббите» и «Властелине колец».



В сериале будут действовать уже знакомые поклонникам саги герои и совершенно новые персонажи. Сообща они будут противостоять возрождению зла в Средиземье. Сериал расскажет про «эпоху, когда зарождались великие державы, королевства поднимались к славе и падали в руины, удивительные герои подвергались испытаниям, надежда висела на волоске, а величайший злодей, когда-либо выходивший из-под пера Толкина, грозил погрузить весь мир во мрак», — говорится в информации к тизеру.