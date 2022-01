Вышел первый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

На канале Amazon Prime Video 19 января опубликовали первый тизер сериала, который наконец получил окончательное название «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power).



Тизер не раскрывает секретов будущего сериала, в нем не показано ни одного персонажа. На фоне льющегося расплавленного металла голос за кадром читает классические строки Джона Р.Р. Толкина:



«Три кольца — высшим Эльфам под кровом светил,



Семь — властителям Гномов под кровом земли.



Девять — смертным, чей жребий — молчанье могил,