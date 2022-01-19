Вышел первый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

На канале Amazon Prime Video 19 января опубликовали первый тизер сериала, который наконец получил окончательное название «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power).
Тизер не раскрывает секретов будущего сериала, в нем не показано ни одного персонажа. На фоне льющегося расплавленного металла голос за кадром читает классические строки Джона Р.Р. Толкина:
«Три кольца — высшим Эльфам под кровом светил,
Семь — властителям Гномов под кровом земли.
Девять — смертным, чей жребий — молчанье могил,
И Одно — Повелителю гибельных сил
В царстве Мордора мрачном, где тени легли».
В описании к видеоролику говорится, что действие сериала развернется во Вторую эпоху Средиземья, за тысячи лет до событий, которые были описаны в «Хоббите» и «Властелине колец».
В сериале будут действовать уже знакомые поклонникам саги герои и совершенно новые персонажи. Сообща они будут противостоять возрождению зла в Средиземье. Сериал расскажет про «эпоху, когда зарождались великие державы, королевства поднимались к славе и падали в руины, удивительные герои подвергались испытаниям, надежда висела на волоске, а величайший злодей, когда-либо выходивший из-под пера Толкина, грозил погрузить весь мир во мрак», — говорится в информации к тизеру.
Автор: Amazon Prime Video/YouTube
Действие сериала охватит все уголки королевства, от темных глубин Мглистых гор до величественных лесов эльфийского королевства Линдона и островного государства людей Нуменора.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что, судя по просочившимся со съемок слухам, зритель увидит в сериале темнокожих хоббитов — описывая историю полуросликов в книгах, сам Толкин упоминал о том, что у некоторых из них кожа была темнее, чем у других.
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» выйдет 2 сентября 2022 года.