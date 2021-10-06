Одна из масок орка во «Властелине колец» Питера Джексона была сделана по портрету продюсера Харви Вайнштейна. Об этом рассказал актёр Элайджа Вуд, сыгравший в картинах Фродо.

«Недавно Шона Эстина (исполнившего роль Сэмуайза Гэмджи. — Прим. ред.) спрашивали о первых впечатлениях от приезда в Новую Зеландию. Он там увидел одну из масок орков. А эта маска орка, я и сам это отчётливо помню, была сделана похожей на лицо Харви Вайнштейна, чтобы в некотором роде послать его к чёрту», — поделился Вуд в подкасте Armchair Expert.



Вероятно, так выразить своё отношение к Вайнштейну в съёмочной команде решили из-за конфликта, предшествовавшего работе над «Властелином колец». Как поясняет издание Screen Rant, когда в 1990-х годах компания продюсера Miramax купила права на экранизацию произведений Толкина и привлекла к работе Питера Джексона, тот вскоре понял, что киноадаптация получится совсем не такой, как хотелось бы. Вайнштейн максимально усложнил Джексону поиски новой студии, которая взялась бы за работу и сделала бы её иначе, однако тому всё-таки удалось подписать контракт с New Line Cinemа. При этом режиссёру необходимо было заключить сделку всего за одни выходные, найти партнёров и снять все части трилогии сразу, пишет The New York Post. Элайджа Вуд отметил, что считает нормальным говорить о маске орка спустя годы. Тем более что сейчас Харви Вайнштейн отбывает 23 года тюремного заключения после обвинений в сексуальном насилии.

10/10 it was Gothmog that was modeled after Harvey Weinstein 😅✌🏻#LordOfTheRings pic.twitter.com/SCtU4ngfEU — Caleb Williams (@KnightGambit) October 5, 2021

Скандал вокруг продюсера разразился в 2017 году, после того как о работе с ним рассказали десятки женщин, и стал толчком к появлению движения #MeToo. Под таким хештегом жертвы домогательств начали рассказывать в сети о пережитом.

