Харви Вайнштейна обвиняют в изнасиловании ещё пяти женщин. На кону — 140 лет несвободы

Кинопродюсер Харви Вайнштейн предстал перед судом по делу об изнасиловании пяти женщин. Как пишет ABC news, все они подверглись домогательствам с 2004 по 2013 год в Лос-Анджелесе.



21 июля 69-летнему продюсеру были предъявлены обвинения. Он не признал вину. Если доказательства найдутся, Вайнштейну грозит до 140 лет лишения свободы. Речь идёт об 11 случаях сексуального насилия.



Сейчас Харви Вайнштейн отбывает 23 года тюремного заключения в тюрьме в штате Нью-Йорк. Скандал вокруг него разгорелся в октябре 2017 года после публикации газеты The New York Times. Тогда несколько десятков актрис, среди которых были Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили кинопродюсера в сексуальных преступлениях. Всего о насилии рассказали больше 80 женщин. Продюсер всё отрицал. На фоне происходящего он был уволен из собственной компании, лишён членства в киноакадемиях США и Великобритании, других наград. Королева отозвала его рыцарское звание. Дело Вайнштейна дало импульс глобальному движению #MeToo. Под таким хештегом миллионы женщин в Сети начали делиться историями о домогательствах.

