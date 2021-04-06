Британская королева за год лишила рыцарского звания Харви Вайнштейна и еще восемь насильников и мошенников

Королевская семья Англии все чаще стала отзывать орден Британской империи.
«В прошлом году девять человек лишились награды, что ознаменовало собой конец десятилетия, в которое рекордные 70 человек были "отменены и аннулированы"», — сообщает 6 апреля издание The Times.
Самым известным рыцарем, который потерял этот статус, стал продюсер Харви Вайнштейн. В прошлом году его приговорили к 23 годам тюрьмы по делу о преступлениях сексуального характера. Также в список «отмененных» попал и бывший помощник премьер-министра Марк Роберт Адамс, которого суд признал виновным в изнасилованиях. Еще несколько человек лишились ордена Британской империи за мошенничество и изнасилования.
Список 2020 года стал третьим по величине с послевоенного времени, а прошедшее десятилетие установило рекорд в 70 отозванных званий.
Журналисты указывают, что процесс лишения ордена в Великобритании «окутан тайной», так как королевская семья «ценит достоинство выше прозрачности».