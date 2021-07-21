Съёмки-обманки и темнокожие хоббиты. Появились детали съемок сериала по «Властелину колец» от Amazon

На одном из крупнейших порталов, посвящённых творчеству Дж. Р. Р. Толкиена TheOneRing.net появились подробности о съёмках сериала Amazon по «Властелину колец». Все факты о процессе создания проекта авторам подтвердили анонимные источники, знакомые с происходящим.

На экране зритель увидит темнокожих хоббитов — описывая историю полуросликов в книгах, сам Толкиен упоминал о том, что у некоторых из них кожа была темнее, чем у других. Представители этого народа были значительно ниже собратьев, не отпускали бород и никогда не носили обуви. Одного из таких персонажей, вероятно, сыграл Ленни Генри.



При создании сериала создатели решили углубиться в мир Средиземья и использовать отрывки из сборника мифов и легенд континента «Сильмариллион», а также из «Неоконченных сказаний». Сообщается, что таким обстоятельным подходом очень довольны наследники Дж. Р. Р. Толкиена и компания Tolkien Estate, владеющая правами на все работы мастера. На съёмочной площадке работало несколько экспертов по творчеству Толкиена.

Также после начала съёмок сериала в сети появилась информация о том, что в некоторых эпизодах планируется показать секс и обнажённых персонажей. Против этого сразу же резко выступила армия поклонников Толкиена: фанаты начали писать петиции и требовать закрытия проекта, напоминая, что писатель был католиком и эротики в книгах не допускал. Как стало известно теперь, нагота на экране будет довольно скупа и несексуализирована. Обнажение нужно только чтобы показать мучительное развращение эльфов тёмными силами и превращение в орков.

Планируется, что новый «Властелин колец» Amazon выпустит в 2022 году.

