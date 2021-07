Съёмки-обманки и темнокожие хоббиты. Появились детали съемок сериала по «Властелину колец» от Amazon

В минувшем июне стало известно о том, что романы Дж. Р. Р. Толкиена превратят в аниме под названием The lord of the rings: the war of the Rohirrim («Властелин колец: Война Рохиррима»).



В 2021 году будет напечатана книга Дж. Р. Р. Толкиена «Природа Средиземья», куда вошли неопубликованные произведения писателя с 1959-го по 1973 год.