Год ушедший был нескучным, наступивший обещает быть не менее бурным, и понятно, что многим, очень многим будет не до чтения. Как написал Лев Толстой в «Анне Карениной», «Анна Аркадьевна читала и понимала, но ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить». Тех же, кто еще не утратил не только вкуса к жизни, но и вкуса к чтению, в 2021-м ожидают любопытные издания.

Фото: ElasticComputeFarm , фото с сайта Pixabay

Андрей Рубанов. Человек из красного дерева. Редакция Елены Шубиной, 2021. 18+



Рубанов, который в последние годы много и продуктивно работает для кино, прозаик по-прежнему недооцененный. Ничем не хуже (скажем аккуратно) Дмитрия Быкова, Евгения Водолазкина, Алексея Иванова, Захара Прилепина, он пока не дотягивает до них по тиражам, несмотря на все «Национальные бестселлеры», «Ясные поляны» и прочие литнаграды, которые заслуженно получили его книги. Роман «Человек из красного дерева» — новый весомый шанс на перемену участи. Мне посчастливилось прочесть книгу в рукописи, и спешу сказать, что это произведение по любым меркам выдающееся.

Фото: предоставлено издательством

Роман начинается как искусствоведческий детектив на провинциальном материале (убит историк с именем, а загадочный посетитель прихватил артефакт, значение которого могут оценить несколько человек в мире), но довольно скоро мутирует в грандиозную притчу, прожив которую, читатель уже не будет прежним. Человека, как известно, меняют не книги и фильмы, а обстоятельства, но это как раз редкое исключение, подтверждающее правило.

Рубанов — очень чуткий социальный диагност, даже когда пишет фантастику («Хлорофилия», «Живая земля», «Боги богов»), он очень внятно, может быть, даже чересчур, «проговаривает время». Возможно, в этом причина того, что его сочинения получают меньше, чем заслуживают: слишком подробны детали, слишком злободневно; проходит несколько лет, — и уже нужны комментарии. Этот роман, несмотря на то, что действие его происходит здесь и сейчас (а также триста, и двести, и сто лет назад), проговаривает вечность, как бы напыщенно это ни звучало. Самые горячие рекомендации.



Гузель Яхина. Эшелон на Самарканд. М.: Редакция Елены Шубиной. 18+

Главным отечественным бестселлером наступившего года прочат роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» — столетней давности историю о спасении детей голодающего Поволжья. Пять сотен детей полтора месяца едут из Казани в Самарканд. Ужасы заканчивающейся гражданской войны, пейзажи от Поволжья до Туркестана, любовная линия — в общем, такой «красный истерн», как уже назвали книгу. Всем помнится хайп вокруг сериала по «Зулейхе», не удивлюсь, если права на новый роман киношники уже купили и готовят нам что-то многосерийное художественное.

Герман Садулаев. Готские письма. СПб: Лимбус пресс. 18+

Петербургский (ленинградский, сказал бы он сам) литератор Герман Садулаев стал известен лет пятнадцать назад, когда вышла его книга «Я — чеченец!», собравшая благожелательную прессу, обратившую на него внимание публики и издателей. За эти полтора десятка лет были номинации на престижные премии, «книги месяца» по версии глянцевых изданий, неудовольствие Рамзана Кадырова публичными выступлениями Германа Умаралиевича, который отличается нечастым интеллектуальным и гражданским бесстрашием, в частности, не устает демонстрировать свою приверженность индуизму, буддизму и левой идее. Глава Чечни, впрочем, сказал, что Садулаев «не чеченец и даже не мусульманин, даже не человек» совсем по другому поводу.



«Готские письма» — первая, насколько известно, его книга, куда войдет и собственно художественная проза, и историческая публицистика. «Соединительной нитью выступает здесь тема готов, древнего племени, создавшего свое первое государство на территории нынешней России, впоследствии вторгнувшегося в пределы Римской Империи и расселившегося по Европе», — сказано в издательской аннотации.

В планах «Лимбуса» на 2021-й также книги Дмитрия Григорьева, Наталии Соколовской, Василия Ивановича Аксенова, Анджея Иконникова-Галицкого и других видных петербургских литераторов.

Дж. Р. Р. Толкин. Природа Средиземья.

Долгое время Дж. Р. Р. Толкин считался автором «Хоббита» и «Властелина колец», но благодаря деятельности его сына Кристофера (1924–2020), посвятившего жизнь наследию отца, за 40 лет вышло уже 25 книг, среди которых «Сильмариллион», «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья», «Дети Хурина» и другие. Кристофер передал редактору Карлу Хостеттеру рабочие тетради, черновики и другие материалы отца с 1959 по 1973 год, на основе которых сконструирован, сколько можно понять, довольно информативный путеводитель по миру Средиземья. Релиз назначен на 27 мая 2021 года.



Фото: скриншот с сайта www.prnewswire.com

Стивен Кинг. Позже. 18+

В марте обещают выход нового романа Стивена Кинга. Мальчик, обладающий паранормальными способностями, помогает нью-йоркской полиции раскрыть убийство, а убийца не разгуливает на свободе, а сам уже присоединился к большинству. Расследование это оказывается не чем иным, как инициацией, юный следователь повзрослеет быстрее, чем его беззаботные сверстники.

«Это красивая история о взрослении и встрече с собственными демонами, — интригуют нас издатели, — будь они метафорическими или, как это бывает в романах Стивена Кинга, живыми. Это пугающая, трогательная, беспощадная и честная история, и нам не терпится представить ее читателям». Насколько новый Кинг лучше/хуже старых двух, узнаем довольно скоро, возможно, даже одновременно с англоязычными читателями: переводят и издают у нас теперь довольно скоро.

Кадзуо Исигуро. Клара и Солнце. 18+

Нобелевский лауреат 2017 года не выпускал новых книг с 2015 года, любопытно посмотреть, что с большими писателями делает мировой триумф. О сюжете мало что известно, кроме того, что Клара — робот, «искусственная подруга с уникальными наблюдательными способностями», ждущая своего покупателя... Любопытно сравнить этот роман нобелеата с одной из самых известных его вещей — романом «Не отпускай меня» пятнадцатилетней давности, где повествование идет от имени тридцатилетней Кэти — женщины-клона, которую выращивают в качестве донора органов для их пересадки — и она это знает. Тот роман был, напоминают нам критики, «о свободе воли и о преданности», этот, уверяют инсайдеры, — «о семье, преданности, дружбе и человечности».

Фото: скриншот с сайта basetop.ru

Уилл Брукер. Почему Боуи важен. М.: Individuum. 18+

Дэвид Боуи, как известно, умер 10 января 2016 года на семидесятом году. Аккурат к пятилетней годовщине ухода из жизни музыканта и артиста подоспело русское издание книги британского культуролога Уилла Брукера. За год исследователь постарался прожить год как Дэвид Боуи, подражая ему вплоть до мелочей.

Фото: предоставлено издательством

«Основываясь на биографиях и онлайн-ресурсах, я составил списки всех книг, прочтенных Боуи, затем всех песен, которые он слушал, и, наконец, всех его любимых фильмов. Я надеялся, что, погрузившись в его творческую среду, в искусство и культуру, оказавшие на него влияние, выйду на новый уровень понимания его творчества». Известно, что музыкант был большой затейник по части сексуальной, любопытно посмотреть, пытался ли автор подражать ему и в этом. Как говорится, не пытайтесь повторить в домашних условиях, трюки выполнены профессионалами.

Дмитрий Быков. Истребитель. М.: Редакция Елены Шубиной. 18+

Роман самого, возможно, известного отечественного литератора анонсировался, в том числе «Фонтанкой», довольно давно, но выход его откладывался, вероятно, из-за пандемии. Роман, как сам говорит автор, — о метафизике советской цивилизации на материале довольно небольшой и нетипичной, прямо скажем, социальной группы — военных летчиков.

«Советская история — высшая точка Российской империи. Может быть, плохая, но высшая», — уверяет автор. Этой книгой Дмитрий Львович обещает попрощаться с советской цивилизацией и больше о ней художественной прозы не сочинять. Посмотрим.

Мишель Дин. Нахалки. 10 выдающихся интеллектуалок ХХ века: как они изменили мир. М: Livebooks. 18+

Livebooks имеет репутацию издательства, которое не только поставляет достойное переводное интеллектуальное чтиво, но и старается быть, что называется, «в тренде». В двадцать первом году нам обещают Гленнон Дойл, Ребекку Маккай, Кейт Гринвилл — имена, которые мало что скажут отечественному читателю, но по месту прописки этих дам очень даже читают и чтут: номинации на «Букер» и Пулитцеровскую премию, рекомендации Cosmo и Washington Post и т.д.

Фото: предоставлено издательством

Хит января — non-fiction американской публицистки Мишель Дин. Заголовок определяет содержание тома: «Мир был бы совершенно иным без едких рассуждений Дороти Паркер об абсурдности жизни, без умения Ребекки Уэст пересказать половину мировой истории в одном путевом дневнике, без идей Ханны Арендт о тоталитаризме, без рассуждений Сьюзан Зонтаг о фотографии…» Ну и т.д. Арендт и Зонтаг — оно конечно, но бо́льшая часть описываемых здесь дам для отечественного читателя — информация эзотерическая. Но будем верить, что и они вправду выдающиеся интеллектуалки. В американских ЦК не дураки сидят.

Сергей Князев, специально для «Фонтанки.ру»

