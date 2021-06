По Дж. Толкину снимут аниме, расширяющее мир «Властелина колец»

«Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина превратят в аниме. По данным издания Deadline, экранизация получит название The lord of the rings: the war of the Rohirrim («Властелин колец: Война Рохиррима»).



Аниме станет дополнением к уже существующим фильмам по романам Толкина. На этот раз действие сосредоточится вокруг одной из легендарных битв и Хельма Молоторукого — короля Рохана, прославившегося своей физической силой. Рохиррим в мире Толкина — это название народа, который участвовал в Войне Кольца.