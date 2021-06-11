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По Дж. Толкину снимут аниме, расширяющее мир «Властелина колец»

«Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина превратят в аниме. По данным издания Deadline, экранизация получит название The lord of the rings: the war of the Rohirrim («Властелин колец: Война Рохиррима»).

Аниме станет дополнением к уже существующим фильмам по романам Толкина. На этот раз действие сосредоточится вокруг одной из легендарных битв и Хельма Молоторукого — короля Рохана, прославившегося своей физической силой. Рохиррим в мире Толкина — это название народа, который участвовал в Войне Кольца.

Режиссёром проекта назначен Кэндзи Камияма, известный по полнометражному аниме «Призрак в доспехах». Консультантом станет сценаристка и продюсер Филиппа Бойенс, работавшая над оригинальной кинотрилогией «Властелин колец» Питера Джексона.

Точная дата выхода аниме неизвестна. Сейчас команда ищет актёров дубляжа.

В 2021 году будет напечатана книга Дж. Р. Р. Толкина «Природа Средиземья», куда вошли неопубликованные произведения писателя с 1959-го по 1973 год. Сборник стал одной из самых ожидаемых книг.

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