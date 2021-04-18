Американская корпорация Amazon отменила выход онлайн-игры по мотивам вселенной, описанной во «Властелине колец» Толкиена. Об этом накануне со ссылкой на представителя компании сообщил Bloomberg.
«В настоящее время мы не смогли обеспечить условия для продолжения работы над этой игрой», — цитирует агентство сотрудника корпорации. Команду, которая занималась разработкой игры, переведут на другие проекты.
Источники Bloomberg утверждают, что отмена выхода игры, которую анонсировали ещё в 2019 году, связана со сменой собственника у китайского партнера корпорации — стороны не пришли к договоренности относительно проекта. Над игрой совместно работали Amazon Game Studios и Leyou Technologies Holdings. Последнюю фирму в декабре 2020 года купил китайский конгломерат Tencent.
Компания Amazon отказалась от выпуска игры «Властелин колец»
Выход онлайн-игры по «Властелину колец» отменили
Американская корпорация Amazon отменила выход онлайн-игры по мотивам вселенной, описанной во «Властелине колец» Толкиена. Об этом накануне со ссылкой на представителя компании сообщил Bloomberg.