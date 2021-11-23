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Криптовалюта в стилистике «Властелина колец» прекратила существование из-за жалобы наследников Толкина

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Наследники писателя Джона Толкина добились закрытия криптовалюты JRR Token в тематике «Властелина колец». Об этом 23 ноября сообщает Financial Times.

Организация Tolkien estate, которой принадлежат права на романы Джона Толкина «Хоббит» и «Властелин колец», подала жалобу во Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Судьи постановили, что доменное имя сайта криптовалюты нарушает права на использование товарного знака. Создатели JRR Token отрицают схожесть термина «токен» (token) с фамилией писателя Толкин (Tolkien).

У JRR Token был сайт, на котором были представлены кольца, норы хоббитов и волшебник, похожий на Гэндальфа. Слоганом криптовалюты было: «Один токен, чтобы править всеми».

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