Криптовалюта в стилистике «Властелина колец» прекратила существование из-за жалобы наследников Толкина

Наследники писателя Джона Толкина добились закрытия криптовалюты JRR Token в тематике «Властелина колец». Об этом 23 ноября сообщает Financial Times.
Организация Tolkien estate, которой принадлежат права на романы Джона Толкина «Хоббит» и «Властелин колец», подала жалобу во Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Судьи постановили, что доменное имя сайта криптовалюты нарушает права на использование товарного знака. Создатели JRR Token отрицают схожесть термина «токен» (token) с фамилией писателя Толкин (Tolkien).
У JRR Token был сайт, на котором были представлены кольца, норы хоббитов и волшебник, похожий на Гэндальфа. Слоганом криптовалюты было: «Один токен, чтобы править всеми».