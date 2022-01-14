Приехали. Что заставляет людей мерзнуть в огромных очередях у станции метро «Девяткино»

Автор: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Каждый вечер у станции метро «Девяткино» сотни людей выстраиваются в длинные, по 200–300 метров, очереди. Это жители Мурино, которые ждут маршрутку, чтобы добраться от метро до дома. Корреспонденты «Фонтанки» съездили в «областной Готэм-сити» в вечерний час пик, чтобы разобраться, так ли страшно Мурино, как выглядит на фото в соцсетях. Столпотворение на бульваре Менделеева достигает апогея часам к шести вечера. Народ нескончаемым потоком вырывается из шлюза метро со скоростью горной речки. В последний раз столько людей одновременно корреспондент «Фонтанки» наблюдал на митингах в центре Петербурга в январе прошлого года. Словно где-то на подземном заводе прозвенел звонок, и теперь многотысячная рабочая смена спешит выбраться на поверхность. Бежишь навстречу этому потоку в ранних зимних сумерках, и внезапно из толпы выныривает стенд с огромными буквами: «Я Мурино». И сердечко в центре. И еще елка новогодняя прямо за сердечком мелькает огоньками.

На бульваре поток разделяется: одна его часть отправляется в пеший муринский тур по Менделеева, другая — выстраивается в очередь у остановки маршруток 667 и 668. За считаные секунды хвост очереди вырастает на сотни метров, загибается с бульвара на безымянный проезд вдоль метро мимо «газельки» с мандаринами. Самир продает здесь фрукты уже лет пять и помнит Мурино совсем другим. Два-три года назад пассажиров маршрутки можно было по пальцам одной руки пересчитать. Но с каждым годом людей все больше. Самая длинная очередь, что он видел, доходила до знака «Остановка запрещена» за пустырем и была метров 400 в длину. «Последние три-четыре месяца здесь эти очереди, — говорит он. — Особенно в четверг, пятницу. Но все зависит от автобуса. Если нет пробок — толпа быстро исчезает. Сейчас зима, на дороге много аварий, пробки. Сегодня еще нормально, видите: автобус приехал и сразу уехал». Самир признается, что, как и добрая сотня стоящих в очереди на маршрутку, взял ипотеку в Мурино и не жалеет об этом. «Дорогу открыли с выходом на КАД, просто ремонт на кольце идет. Есть еще выезд на проспект Культуры», — радуется он.

Тем временем очередная маршрутка, набитая людьми под завязку, отваливается от остановки. Ее окна уже запотели изнутри. Очередь без единого лишнего звука тут же вырастает снова. Вечер выдался теплый, поэтому даже прыгать на месте смысла нет. Бесконечные ряды высоток уходят вдаль, почти как в «Бегущем по лезвию».

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Поедем с комфортом!» — зазывает припарковавшийся поближе к ее хвосту таксист. Он уже набрал трех пассажиров, осталось одно место. До дальних домов на Шувалова или по Воронцовскому такса — 70 рублей. «За копейки вожу. И то народ не хочет ехать, стоят, — говорит он. — Каждый день так. А от остановки им еще с километр шагать, где маршрутка не ходит. Хотите — присаживайтесь». Предложение остается актуальным недолго — тут же находится претендент на последнее место в такси, дверца захлопывается. Папа с маленькой дочкой, выстояв свою очередь на 667-ю маршрутку, остаются на остановке — в салоне закончились сидячие места. «Нам до Воронцовского, пешком с ребенком в такую погоду не пойдешь, — говорит мужчина. — От метро до дома мы довольно быстро добираемся, маршрутки ходят часто». Кажется, очереди для жителя Мурино — что-то вроде образа жизни. «Мы ездим в город в садик. Рядом с домом у нас три садика. Но в очереди туда мы стоим с рождения, уже три года, и только трехсотые или четырехсотые по счету. В сентябре получили садик в городе. Я самозанятый, а жена работает полный день, так что в садик езжу я».

Маршрутка номер 668 идет в «дальние новостройки», и пассажиры 667-й сочувствуют тем, кто на ней ездит. Но и там жалоб особых не слышно. «Очереди есть, но быстро проходят, — говорит жительница проспекта Шувалова. — Минут семь приходится в очереди стоять. До моего дома на Шувалова пешком идти пришлось бы минут 40. Муниципальных автобусов здесь нет, только маршрутки. Иногда бывает два автобуса сразу подходят, забирают людей прямо из середины очереди. Утром на конечной у дома тоже приходится в очереди постоять». На фоне «маршруточной» очереди непрерывно движется «второй план» — силуэты тех, кто решил пройтись по проспекту Менделеева. Люди двигаются плечом к плечу, перестраиваться в таком плотном потоке чревато столкновениям. Бок о бок с пешеходами прямо по снежной каше гребет на велосипеде доставщик еды с большим коробом за плечами. Вокруг все говорят друг с другом и со своими телефонными гарнитурами одновременно — примерно так в кино изображают внезапно открывшийся у героя дар читать мысли окружающих. Обычно это сводит героя с ума.