В сизифов труд превратили строительные работы противники фуд-молла в Мурино под Петербургом. Народный сход закончился таким же народным восстановлением тротуарной плитки, которую разбросали рабочие.
Кадры с места 11 августа публикует 47news. Вечером на бульваре Менделеева по-прежнему людно, работа кипит, но плитку теперь не демонтируют, а «по кирпичику» укладывают обратно. Рабочие отступили, охраны не замечено, установленный по периметру стройки забор снесён, вагончик общими усилиями сдвинут. Также сообща жители собирают тротуар.
Пешеходная зона на бульваре Менделеева притягивает строителей с 2019 года. Тогда землёй владела компания «Мавис». Предполагалось возвести кафе с шавермой, но поставить успели только забор — и жители вышли на стихийный протест. Новый владелец — «Рента Инвест» — видит на участке фуд-молл. Администрации Муринского городского поселения считает строительные работы незаконными, но гендиректор «Рента Инвест» заявил, что его компания не собирается идти на компромисс.
47news / предоставлено жителями Мурино