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Жители не дали разобрать Мурино. Противники шавермы укладывают обратно тротуар на бульваре Менделеева

Жители Мурино восстанавливают тротуар на месте возможного фуд-молла

Фото: 47news / предоставлено жителями Мурино
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В сизифов труд превратили строительные работы противники фуд-молла в Мурино под Петербургом. Народный сход закончился таким же народным восстановлением тротуарной плитки, которую разбросали рабочие.

Кадры с места 11 августа публикует 47news. Вечером на бульваре Менделеева по-прежнему людно, работа кипит, но плитку теперь не демонтируют, а «по кирпичику» укладывают обратно. Рабочие отступили, охраны не замечено, установленный по периметру стройки забор снесён, вагончик общими усилиями сдвинут. Также сообща жители собирают тротуар.

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Пешеходная зона на бульваре Менделеева притягивает строителей с 2019 года. Тогда землёй владела компания «Мавис». Предполагалось возвести кафе с шавермой, но поставить успели только забор — и жители вышли на стихийный протест. Новый владелец — «Рента Инвест» — видит на участке фуд-молл. Администрации Муринского городского поселения считает строительные работы незаконными, но гендиректор «Рента Инвест» заявил, что его компания не собирается идти на компромисс.

47news / предоставлено жителями Мурино

Фото: 47news / предоставлено жителями Мурино

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Комментарии (10)

Андрей Прошин
Молодцы жители. Ещё бы на выборах были такими активными. Глядишь, деда давно бы не стало.
Свободу Лёхе!
А может, кто-то плавно манипулирует людьми? ) Вот, мол, посмотрите(!), все люди - против Частной Собственности! ) Все люди.. - за Аресты и Обыски! ) Мы не КНДР, мы - Африка! ) Опупеть, Россия, 21-ый век..
cupuyca
Дикость, конечно: человек 40 чоповцев оцепили бульвар, 5 таджиков начали разбирать тротуарную плитку. Как оказалось, они просто "инвентаризацию проводили".
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