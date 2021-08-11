Жители посёлка Мурино под Петербургом выступили против строительства фуд-молла. Своё несогласие они выразили вечером 11 августа, собравшись на бульваре Менделеева.
«В Мурино народ выступает против строительства торговых рядов. Это уже в 3-й раз», — сообщил читатель «Фонтанки».
Как пишет 47news со ссылкой на главу администрации Муринского городского поселения Алексея Белова, который вышел на точку протеста вместе с жителями, на месте находится около ста протестующих.
«Да тут их человек сто! — воскликнул чиновник. — Тут охрана, с помощью полиции пытаемся приостановить стройку».
Утром в среду, 11 августа, на бульваре Менделеева в городе Мурино Ленобласти стали разбирать тротуар. По словам Алексея Белова, он ещё 2 августа выпустил распоряжение об отзыве разрешения на строительство в этом месте, потому производимые действия считает незаконными. Генеральный директор «Рента Инвест» Артём Гудченко подтвердил, что работы были инициированы его компанией, которая владеет участком, и на компромисс он идти не собирается. Подробнее читайте в материале 47news.