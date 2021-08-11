«В Мурино народ выступает против строительства торговых рядов. Это уже в 3-й раз», — сообщил читатель «Фонтанки».

Жители посёлка Мурино под Петербургом выступили против строительства фуд-молла. Своё несогласие они выразили вечером 11 августа, собравшись на бульваре Менделеева.

Как пишет 47news со ссылкой на главу администрации Муринского городского поселения Алексея Белова, который вышел на точку протеста вместе с жителями, на месте находится около ста протестующих.



«Да тут их человек сто! — воскликнул чиновник. — Тут охрана, с помощью полиции пытаемся приостановить стройку».

