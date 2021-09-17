Открыто движение на круговом перекрёстке в составе развязки с КАД Петербурга в западной части Мурино.
Как сообщили «Фонтанке» 17 сентября в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, работы завершились досрочно, изначально движение планировалось запустить в конце года.
«Кольцо» диаметром около ста метров соединяет четыре съезда: два с внутреннего кольца КАД и два с внешнего. Дорожное покрытие — три слоя асфальтобетона, верхний сделан из особо прочной смеси — щебеночно-мастичного асфальта. Освещают перекрёсток светодиодные фонари.
Дорожный комитет Ленинградской области
Развязка с КАД, построенная в западном Мурино в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», была открыта год назад. Она улучшила транспортную обстановку в новых жилых кварталах: путь в сторону Петербурга стал занимать меньше времени.