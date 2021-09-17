FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
72.43р85.36р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

«Кольцо» на развязке с КАД в Мурино открыто

Открыто движение на круговом перекрёстке в составе развязки с КАД Петербурга в западной части Мурино.

Как сообщили «Фонтанке» 17 сентября в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, работы завершились досрочно, изначально движение планировалось запустить в конце года.

ПоделитьсяПоделиться

«Кольцо» диаметром около ста метров соединяет четыре съезда: два с внутреннего кольца КАД и два с внешнего. Дорожное покрытие — три слоя асфальтобетона, верхний сделан из особо прочной смеси — щебеночно-мастичного асфальта. Освещают перекрёсток светодиодные фонари.

Дорожный комитет Ленинградской области

Развязка с КАД, построенная в западном Мурино в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», была открыта год назад. Она улучшила транспортную обстановку в новых жилых кварталах: путь в сторону Петербурга стал занимать меньше времени.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

SWd
Теперь в Мурино будет своя пробка в форме кольца.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний