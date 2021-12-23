Огромный жилой квартал с индустриальным парком и небоскребом планируют построить под Петербургом

На заседании градостроительного совета Ленобласти 23 декабря представили эскизный проект застройки южной части города Мурино. Там планируется построить жилой комплекс, индустриально-логистический парк и небоскреб, который, по замыслу авторов, станет архитектурной доминантой квартала.
Проект застройки территории площадью 379 га, из которых основная доля приходится на земли бывшей военной части, разработала архитектурная мастерская «Матвеев и К». В пресс-службе строительного блока правительства Ленобласти подтвердили, что эскизы были представлены на градсовете и утверждены.
По информации «Фонтанки», у областных ведомств было замечание, связанное с отсутствием на эскизе планировочного решения территории объектов здравоохранения. Отмечалось также, что материалы требуют доработки в части приведения проектных решений в соответствие документам территориального планирования и градостроительного зонирования.
При этом стоит отметить, что это пока только концепция. В каком виде будет согласован итоговый проект, покажет время.
Как выяснила «Фонтанка», предполагается, что в течение 6–7 лет на данной территории можно будет возвести 1,3 млн м2 жилья, 150 тыс. м2 офисных площадей, объекты общественно-деловой функции площадью более 400 тыс. м2, а также создать 20 тыс. новых рабочих мест. При этом участки под жилую застройку составляют около 22% территории проектируемого района. Высоту жилых домов планируют ограничить 12 этажами. Что до небоскреба, его этажность не указывается. Если оценивать по-обывательски: на эскизе можно насчитать около 50 этажей, что, как правило, соответствует высоте примерно 150 метров.
Насколько известно «Фонтанке», объем инвестиций в строительство квартала может составить от 10 до 15 млрд рублей.
Источники нашего издания сообщают, что на заседаниях по концепции регулярно видят представителей компании «Евроинвест». При этом в пресс-службе компании сообщили, что ее девелоперское подразделение «Евроинвест Девелопмент» — лишь один из возможных участников мегапроекта, хотя при согласовании с властями он готов взять на себя роль ведущего комплексного застройщика территории Южного Мурино.