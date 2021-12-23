Огромный жилой квартал с индустриальным парком и небоскребом планируют построить под Петербургом

Проект застройки территории площадью 379 га, из которых основная доля приходится на земли бывшей военной части, разработала архитектурная мастерская «Матвеев и К». В пресс-службе строительного блока правительства Ленобласти подтвердили, что эскизы были представлены на градсовете и утверждены.

На заседании градостроительного совета Ленобласти 23 декабря представили эскизный проект застройки южной части города Мурино. Там планируется построить жилой комплекс, индустриально-логистический парк и небоскреб, который, по замыслу авторов, станет архитектурной доминантой квартала.

По информации «Фонтанки», у областных ведомств было замечание, связанное с отсутствием на эскизе планировочного решения территории объектов здравоохранения. Отмечалось также, что материалы требуют доработки в части приведения проектных решений в соответствие документам территориального планирования и градостроительного зонирования.

При этом стоит отметить, что это пока только концепция. В каком виде будет согласован итоговый проект, покажет время.