Во Всеволожском районе Ленобласти ищут очевидцев ночного ДТП, в котором досталось припаркованной машине. Автор столь неприятного для хозяина автомобиля сюрприза с места аварии скрылся, но попал на камеру видеонаблюдения.
Как сообщают в телеграм-канале «Мегаполис», авария произошла 1 сентября в районе 00:10 — 00:15 у дома 12 по Воронцовскому бульвару в Мурино. На записи с камеры видно, как легковой автомобиль выезжает с придомовой территории на бульвар и при повороте направо в буквальном смысле наезжает на припаркованную светлую легковушку. Постояв немного внаклонку, водитель сдает назад, съезжая обратно на асфальт, после чего уезжает в сторону перекрестка с Петровским бульваром.