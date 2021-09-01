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В Мурино ищут водителя, который проехал по чужой машине. Камера сняла, как он не вписался в поворот

Водитель наехал на припаркованную машину в Мурино и скрылся

Во Всеволожском районе Ленобласти ищут очевидцев ночного ДТП, в котором досталось припаркованной машине. Автор столь неприятного для хозяина автомобиля сюрприза с места аварии скрылся, но попал на камеру видеонаблюдения.

Как сообщают в телеграм-канале «Мегаполис», авария произошла 1 сентября в районе 00:10 — 00:15 у дома 12 по Воронцовскому бульвару в Мурино. На записи с камеры видно, как легковой автомобиль выезжает с придомовой территории на бульвар и при повороте направо в буквальном смысле наезжает на припаркованную светлую легковушку. Постояв немного внаклонку, водитель сдает назад, съезжая обратно на асфальт, после чего уезжает в сторону перекрестка с Петровским бульваром.

«Мегаполис»

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Комментарии (5)

Ruth D. Armstead
В следующий раз , д...л подумает, прежде чем парковать авто на выезде
Редиска Здесь
Идиотов, которые так паркуются, надо автоматически признавать виновными в любом ДТП пока машина так стоит. Вот как им самим не жалко свою машину?
266115380
Когда нужно проследить человека с митинга до подъезда - система камер, которыми весь город обвешан уже полностью работает на ура. Когда вот такого гонщика найти - камеры вдруг становятся бессильны.
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