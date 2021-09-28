Слава Марлоу стал героем «ВДудя» и показал джунгли борщевика в Мурино

О жизни среди новостроек и, например, о встречах с соседом-алкоголиком, который «мог прийти в 8 утра попросить денег», Марлоу в выпуске шоу, действительно, рассказывает, стоя посреди заросшего пустыря между домов. По словам музыканта, именно пьющий сосед стал одним из главных героев клипа «Моргенштерн, давай сделаем фит».

Музыкант и битмейкер Слава Марлоу стал героем нового выпуска шоу «ВДудь». Он съездил в Мурино, где жил, только становясь известным, и рассказал, как лечится от депрессии.

«Как раз когда мы снимали (клип. — Прим. ред.), он начал ломиться в дверь. Мы говорим: «О, дядя Валера, а давайте вы у нас сниметесь!» Крутой мужик», — вспомнил Слава.



Отвечая на вопросы о творчестве, музыкант рассказал, как писал музыку для альбома блогера Влада А4. Работая над треками, понял, что придумывать что-либо ему лень: зашел на сайт с бесплатной музыкой для YouTube, скачал и наложил туда биты — просто ритм-секцию и бас. При этом звучание одной из композиций — «Где-то там» — он нарочно скопировал с «Грустной песни» Thrill Pill. Совпадения почти никто не заметил.



Одной из тем интервью стало ментальное здоровье. О том, что у него диагностирована депрессия, музыкант сообщил фанатам минувшим летом. Проблемы появились осенью 2020 года.



«Я очень сильно боялся что-то с этим делать, я не особенно осознавал, что со мной. Думал: ну, наверное, я разленился, наверное, я в плохом настроении. И никому не объяснишь, что с тобой происходит: ты просыпаешься с утра и с кровати не можешь встать, — описал свое прежнее состояние Марлоу. — Мне показалось, что это временный период моей жизни, и периодически становилось лучше, я как-то забывался. Но чем больше я тянул, тем сильнее оно било по башке», — добавил он.

