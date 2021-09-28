Слава Марлоу стал героем «ВДудя» и показал джунгли борщевика в Мурино

Музыкант и битмейкер Слава Марлоу стал героем нового выпуска шоу «ВДудь». Он съездил в Мурино, где жил, только становясь известным, и рассказал, как лечится от депрессии.
«Слава стоит в джунглях из борщевика», — комментирует Юрий Дудь, попав в Мурино.
О жизни среди новостроек и, например, о встречах с соседом-алкоголиком, который «мог прийти в 8 утра попросить денег», Марлоу в выпуске шоу, действительно, рассказывает, стоя посреди заросшего пустыря между домов. По словам музыканта, именно пьющий сосед стал одним из главных героев клипа «Моргенштерн, давай сделаем фит».
«Как раз когда мы снимали (клип. — Прим. ред.), он начал ломиться в дверь. Мы говорим: «О, дядя Валера, а давайте вы у нас сниметесь!» Крутой мужик», — вспомнил Слава.
Отвечая на вопросы о творчестве, музыкант рассказал, как писал музыку для альбома блогера Влада А4. Работая над треками, понял, что придумывать что-либо ему лень: зашел на сайт с бесплатной музыкой для YouTube, скачал и наложил туда биты — просто ритм-секцию и бас. При этом звучание одной из композиций — «Где-то там» — он нарочно скопировал с «Грустной песни» Thrill Pill. Совпадения почти никто не заметил.
Одной из тем интервью стало ментальное здоровье. О том, что у него диагностирована депрессия, музыкант сообщил фанатам минувшим летом. Проблемы появились осенью 2020 года.
«Я очень сильно боялся что-то с этим делать, я не особенно осознавал, что со мной. Думал: ну, наверное, я разленился, наверное, я в плохом настроении. И никому не объяснишь, что с тобой происходит: ты просыпаешься с утра и с кровати не можешь встать, — описал свое прежнее состояние Марлоу. — Мне показалось, что это временный период моей жизни, и периодически становилось лучше, я как-то забывался. Но чем больше я тянул, тем сильнее оно било по башке», — добавил он.
Сейчас музыкант работает с психотерапевтом. Ему очень помогает мама, практикующий специалист.