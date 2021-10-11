Раздевал догола, угрожал грязными фото. Похитителя выкупили, беременную спасли в Мурино

По информации 47news, около 19 часов 10 октября в Петербурге на Гражданском проспекте «бандитским» отделом уголовного розыска задержан человек, получивший от матери похищенной 10 миллионов рублей. Вернее, куклу, конечно. При нем нашли и ключи от БМВ исчезнувшей женщины, и ключи от съемной квартиры в Мурино.

Ключи, изъятые при задержании

Пока одни оперативники приводили в чувство подозреваемого, другие выехали в указанную им квартиру дома 9 по проспекту Авиаторов Балтики. К этому времени из окна пятого этажа уже звала на помощь 35-летняя Олеся. Она сумела распутать веревки. Сегодня, 11 октября, освобожденная спит дома после ночной очной ставки. И вряд ли бы заснула, если бы прочитала дневник своего мучителя.



Сообщение об ее исчезновении прозвучало к ночи 2 октября. Тогда в полицию обратился муж. Они с женой проживают в частном доме в Больших Колпанах под Гатчиной, женщина, будучи на пятом месяце беременности, — пропала, как, впрочем, и ее белая БМВ 320. Вскоре машину нашли, недалеко от ее дома, но пустую и без номеров. А неизвестный дал о себе знать. Первое СМС пришло семье 3 октября с ее же телефона.



Телефон жертвы, найденный при задержании

Мол, готовьте 10 миллионов, и дочь будет жива. В семье рассчитывали на худшее, попросили у неизвестного фото похищенной. Фото пришло. По подсказке оперов, провели даже сеанс опознания. Задавали Олесе необычные вопросы — как зовут их кота, соседа, например.

Первое шоу прошло возле станции метро «Василеостровская». Очередное СМС появилось 7 октября. Текст указывал: чтобы мама в 18 часов 8 октября приехала к станции. Конец сообщения был односложен — «без фокусов». Когда женщина приехала на место, стала получать указания — дойти до Невы, идти обратно до метро, не звонить никому и так далее. С матерью кружили и филеры, но контрнаблюдения не заметили. Потом поступила СМС-команда — отбой. После выяснили, что это была тренировка, сам дирижер даже не находился рядом.



Кстати, этот красавец прилично подготовился — после каждого СМС он заворачивал мобильник в специальную фольгу, не пропускающую сигналы. Поэтому специальная служба не могла запеленговать его.

Наконец, 9 октября пришло аналогичное СМС. Только на этот раз похититель выбрал метро «Политехническая», но опять в 18 часов. Приписка гласила: чтобы мама оделась как можно ярче. Так что наряжали в стиле семафор. И это место было вновь обложено наружным наблюдением. Матери поступила команда двигаться к Гражданскому проспекту. Наконец, к ней подъехал велосипедист типа курьер и в ковидной маске. Взяв пакет с деньгами, погнал. Сбивать с ног сразу не стали — это мог оказаться реальный курьер. Его довели до «Волги Siber», дождались, когда сядет в салон. Понаблюдали, как начал пересчитывать сумму, тут и помешали бухгалтерии.

Типаж стал понятен — 51-летний Ришат Ахметов из Татарстана, долго проживавший в Нижневартовске, а сегодня — в Петербурге. И в том же Мурино — в соседнем доме, где удерживал женщину. Биография его подпорчена парой древних судимостей, а в резюме — два высших гуманитарных образования.



К ночи интрига пропала. Еще в прошлом году муж Олеси продавал квартиру на Парашютной улице и списался с Ришатом как с агентом. Агент попросил за услуги 50 тысяч рублей, квартиру продали, но денег он не получил. Но вроде этого недостаточно для такой эпопеи.

Но это же реальность. Ахметов вычислил, где живет должник, ночью отжал окно в частном доме в Больших Колпанах, залез, схватил Олесю, связал, вывез на ее же машине, пересадил в свою, спрятал в снятой для этого квартире в Мурино. Непростая операция, а если вспомнить СМС-рассылки, проверочные действия, заранее подготовленный велик, фольгу, про которую мы упомянули... Кино, да и только.

Уже в Следственном комитете, где пока возбуждено дело по убийству (при исчезновении — это практика), выяснилось, что он еще догола раздевал беременную и угрожал ей постыдными фотографиями. В этом месте вообще непонятно. Но если взглянуть на изъятые у него дневники, то кое-что темное присутствует.

