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Кара небесная. В Мурино машину настиг унитаз, прилетевший из многоэтажки

Кто-то скинул унитаз на машину из дома в Мурино

У жителя Мурино утро вторника не задалось — на автомобиль, припаркованный рядом с домом на Воронцовском бульваре, обрушился унитаз. Об этом 31 августа рассказали очевидцы в соцсетях.

«На Воронцовском бульваре неизвестный скинул унитаз с дома, унитаз приземлился на капот "Лады"», — написал очевидец.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
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Как видно на фотографии с места событий, на капоте образовалась большая вмятина. В комментариях пользователи предположили, что хозяин мог оставить «фарфорового друга» на общем балконе, а скинули его оттуда хулиганы-подростки.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (12)

Alex_D
Что интересно: событие произошло ещё в воскресенье. Но в крупное СМИ "новость" попадает только когда админ паблика вконтакте проспится после выходных и добавит в группе.
OdinokiyDupri
Срочно провести расследование, провести анализ биоматериалов из унитаза, установив его хозяина, снять отпечатки с осколков унитаза, чтобы установить тех, кто его скинул. Выехать всем оперативным группам и группам зОхвата.
nuga
Не там авто поставил,Надо под окнами коррупционеров-оттуда мог золотой унитаз приземлиться на капот.
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