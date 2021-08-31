У жителя Мурино утро вторника не задалось — на автомобиль, припаркованный рядом с домом на Воронцовском бульваре, обрушился унитаз. Об этом 31 августа рассказали очевидцы в соцсетях.
«На Воронцовском бульваре неизвестный скинул унитаз с дома, унитаз приземлился на капот "Лады"», — написал очевидец.
Как видно на фотографии с места событий, на капоте образовалась большая вмятина. В комментариях пользователи предположили, что хозяин мог оставить «фарфорового друга» на общем балконе, а скинули его оттуда хулиганы-подростки.