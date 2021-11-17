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Енот — не кошка и не собака. Хозяйка отказалась от буйного Толика из Мурино и показала, почему всем стоит поступать так же

Енот из Мурино после новой хозяйки попал в приют

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Автор: «Фонтанка.ру»

Приключения бездомного енота из Мурино закончились приютом: Толик стойко пережил почти недельные скитания и отказ хозяйки от своей дикой персоны. Теперь он живет в приюте с другими полосатыми соседями.

Счастливая история с бездомным енотом из Мурино оказалась не такой уж счастливой. Оказывается, хозяйка отказалась от Толика сразу после того, как нашлась. Девушка отдала животное в приют по ряду причин: постоянные увечья, сложные отношения зверя с ребенком, хорьком и гостями.

В итоге животное забрала Анна Романова, создательница приюта «Енотская правда». Приют работает на голом энтузиазме, у него нет даже специального помещения: часть енотов привозят прямо к Анне домой, в небольшой вольер, а оттуда их отправляют на передержки к опытным единомышленникам.

Анна неспроста занимается спасением «отказных» енотов от нерадивых хозяев — и хозяев от буйных енотов. Когда-то она точно так же решила завести енотика, но не справилась.

«Мой самый первый енот меня очень покусал. Сильно. Именно, знаете, вскрыл вены. У меня не работает палец. Тогда я не выдержала и решила отдать его, но совесть мучила. Я получше узнала, что это за зверь такой, и сейчас могу помогать и енотам, и людям с енотами», — рассказывает Анна Романова.

По её словам, в Петербурге очень много неприкаянных енотов с печальной судьбой. Они переходят из рук в руки, никто не может с ними справиться.

«Люди не знают, на что они идут. Они думают, им отдают кошку или собаку, но это не так. Еноты — это дикие животные с интеллектом пятилетнего ребенка. Вы никогда не сможете его контролировать, они и правда часто сбегают, они правда «жрут» своих хозяев, наносят им травмы и крушат дом. Лучше не заводить енотов дома, если вы не собираетесь им посвящать всё свое время, — советует Анна. — Я уже научена опытом: не боюсь царапин, умею их ловить, да и работаю в зоомагазине. Так что животные — это вся моя жизнь».

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Цены на «белых» енотов могут доходит до сотен тысяч рублей. Зато у них будет паспорт, документы о родословной, элементарные навыки социализации. Таких животных в Петербурге — меньшинство. Большинство же — с черного рынка.

«Енот подешевле к вам, скорее всего, попадёт от браконьеров. Эти люди жесточайшим образом отлавливают животных, убивают матерей, изымают щенков, содержат их в ужасных условиях. В итоге животное никак не социализировано, запугано, поладить с ним очень сложно. Поэтому мы имеем по 2–7 отказов в месяц. Люди не справляются, и я их не осуждаю. Когда-то я тоже не справилась», — говорит Анна.

По её словам, Толик — нормальный парень, просто возненавидел свою хозяйку. У Анны дома тоже ребенок и кошка, их она старается держать отдельно от енотов.

Напомним, в Мурино на улице Шувалова с 15 ноября местные жители стали замечать одинокого енота. Он околачивался возле продуктовых магазинов, мусорных баков и не всегда шел на контакт. Позднее оказалось, что Толик сбежал от хозяйки на улице — после того, как напал на нее и покусал. Такую версию она рассказала общественности, а также продемонстрировала в свое оправдание фотографии увечий от енота-абьюзера.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Lotos
Нужно ввести лицензирование на содержание в квартирах животных и рептилий, кроме собак и кошек. Чтобы проходили курсы по содержанию животных. Тогда всякие сразу отсеятся.
Гриб
этой кикоморе из жмурино мало енота Илюши.Или перед тем как заводить на изучала вопрос
Денеб
"сложные отношения зверя с ребенком, хорьком и гостями." У них ещё хорёк.... Балаган!
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