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В Мурино енот Толик сбежал от хозяйки и несколько часов бегал по улице. Он выпросил печенье у незнакомки

В Мурино енот Толик сбежал от хозяйки и бродил по улице

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Енот Толик
Енот ТоликФото: предоставлено хозяйкой Юлией / 47news
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В Мурино енот несколько часов бегал по улице, пока его не нашла хозяйка. О найденном звере рассказали очевидцы в группе «Девяткино online» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказала изданию 47news местная жительница Кира, она нашла енота в круглосуточном магазине на улице Шувалова около пяти утра 16 ноября.

Автор: «Девяткино online / vk.com»

«Гуляла с собакой и заметила краем глаза, что в магазин забежал енот. Продавец отреагировал негативно: стал кричать, махать руками, пинал его и пытался выгнать. Я купила печенье и покормила енота. Стояла с ним минут 20, написала о нем в соцсети, а потом пришлось пойти на работу. Позже мне сообщили, что его забрала хозяйка. Она у меня спрашивала контакты желающих взять енота к себе», — говорит Кира.

Автор: «Девяткино online / vk.com»

Хозяйка животного Юлия поделилась, что питомца зовут Толик. Зверек сбежал во время прогулки около двух часов ночи, предварительно укусив ее за руку и ногу. «Он плюшевый мишка, но в последние месяцы стал очень злым и агрессивным, много нападает», — объяснила владелица.

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По словам женщины, животному три года, она взяла его к себе, когда пушистому было три месяца. В рационе Толика — корм для собак, овощи и фрукты. Хозяйка дает ему печенье, но лишь иногда и по чуть-чуть.

Енот Толик
Енот ТоликФото: предоставлено хозяйкой Юлией / 47news

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Комментарии (7)

Avs7153
Пойти что-ли, в еноты?*
Abu-Denis
"майдан не организовал"

Агент 07А, кто о чем, а вшивый о бане, бот о майдане. Енот хозяйку нерадивую покусал - зверский майдан.
Игорь Полетаев
Брома дайте Толику, если буйным стал. Жениться он хочет. А вообще - дикое животное в квартире это сумашествие.
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