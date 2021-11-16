В Мурино енот Толик сбежал от хозяйки и несколько часов бегал по улице. Он выпросил печенье у незнакомки

В Мурино енот несколько часов бегал по улице, пока его не нашла хозяйка. О найденном звере рассказали очевидцы в группе «Девяткино online» в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказала изданию 47news местная жительница Кира, она нашла енота в круглосуточном магазине на улице Шувалова около пяти утра 16 ноября.
Автор: «Девяткино online / vk.com»
«Гуляла с собакой и заметила краем глаза, что в магазин забежал енот. Продавец отреагировал негативно: стал кричать, махать руками, пинал его и пытался выгнать. Я купила печенье и покормила енота. Стояла с ним минут 20, написала о нем в соцсети, а потом пришлось пойти на работу. Позже мне сообщили, что его забрала хозяйка. Она у меня спрашивала контакты желающих взять енота к себе», — говорит Кира.
Автор: «Девяткино online / vk.com»
Хозяйка животного Юлия поделилась, что питомца зовут Толик. Зверек сбежал во время прогулки около двух часов ночи, предварительно укусив ее за руку и ногу. «Он плюшевый мишка, но в последние месяцы стал очень злым и агрессивным, много нападает», — объяснила владелица.
По словам женщины, животному три года, она взяла его к себе, когда пушистому было три месяца. В рационе Толика — корм для собак, овощи и фрукты. Хозяйка дает ему печенье, но лишь иногда и по чуть-чуть.