Житель Рощино променял каток на пивной ларек и попал в больницу. Задержан отсидевший за тройное убийство в Чечне

Полиция Выборгского района области возбудила уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» после нападения на жителя Рощино. Правда, перед этим оперативникам пришлось разбираться во вранье пострадавшего.



Как сообщает 15 января 47news, накануне в камеру на двое суток был помещен 42-летний житель Рощино. Во время новогодних каникул в пивном ларьке он, по версии следствия, ударил бутылкой 44-летнего мужчину.



После удара тот пришел домой и рассказал жене, что травмировался во время катания на коньках на Пухтоловой горе. Из-за ухудшившегося состояния мужчину возили в больницу. А его жена 12 января написала заявление в полицию о том, что мужа избил неизвестный.

